وزير الطيران: مصر للطيران حققت قفزة عالمية.. ونستهدف الوصول للصدارة

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن شركة مصر للطيران شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة العمل وفق استراتيجية تستهدف تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

استراتيجية تطوير مصر للطيران

وأوضح وزير الطيران المدني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن استراتيجية تطوير مصر للطيران لم تقتصر على تحديث الطائرات فقط، وإنما شملت مختلف عناصر منظومة الطيران، بداية من المعدات والأسطول، وصولًا إلى الخدمات المقدمة للمسافرين والعنصر البشري.

وأشار الدكتور سامح الحفني إلى أن الشركة عملت على تطوير وتجديد عدد من الطائرات ورفع كفاءة أعمال الصيانة، إلى جانب تحسين المنتج داخل الطائرة، من حيث المقاعد والراحة والسلامة، فضلًا عن تطوير صالات الانتظار والخدمات الأرضية والاهتمام بأدق التفاصيل التي تؤثر على تجربة المسافر.

الارتقاء بمستوى الخدمة

وأكد وزير الطيران أن العنصر البشري يمثل محورًا رئيسيًا في عملية التطوير، موضحًا أن الارتقاء بمستوى الخدمة يعتمد بصورة أساسية على العاملين في مختلف قطاعات الشركة، سواء داخل الطائرة أو بالمحطات أو في الخدمات الأرضية.

وأضاف أن مصر للطيران تستهدف مواصلة التقدم على المستويين الأفريقي والعالمي، والوصول إلى مراكز متقدمة بين شركات الطيران الكبرى عالميًا، مؤكدًا أن ما تحقق حتى الآن يمثل خطوة ضمن استراتيجية مستمرة لتطوير الشركة.