قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الثالث على التوالي دون فوز.. يونايتد يتعادل مع فولهام 1-1 بالدوري الإنجليزي
خبير اقتصادي: أسعار الوقود بمصر سترتفع في حالة واحدة
مسؤول في حزب «فورزا إيطاليا»: ألمانيا ليست متضررة من اللجوء لتشدد إجراءات قبول اللاجئين
خلال اليوم الأول.. 75861 مواطنًا سجلوا على «مسكن» لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
تصفيات كأس الأمم الأفريقية.. تذكرتي تطرح تذاكر مباراة مصر و أنجولا
مش مصدق.. صلاح يخطف القلوب في تركيا.. مشجع يحتفل بالهاتريك وسط أسرته
إدارة ترامب تستعد لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
دحروج: مصر مستعدة للجيل الجديد من التنمية البحرية وتواصل الاستثمار في مستقبلها
ماهر فرغلي يكشف تمويل الكيانات والأنشطة المرتبطة بجماعة الإخوان
وزير الشباب يضخ دماء جديدة في 11 محافظة
العراق يوقف الرحلات الجوية مع إيران
مي عبد الحميد: طرح الوحدات بنظام الإيجار يستهدف الشباب حديثي الزواج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إريك براون: الحرب الإيرانية أصبحت مكلفة على الولايات المتحدة وتفرض أعباء متزايدة

ايران
ايران

قال إريك براون، المحلل السياسي وعضو الحزب الجمهوري، إن النظر إلى ما سيحدث مستقبلًا يظل مرتبطًا بدرجة كبيرة بنتائج انتخابات الكونجرس النصفية، مشيرًا إلى أن الانتخابات ستكون العامل الأساسي في تحديد ما سيفعله الرئيس وكيف سيتحرك خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف براون خلال مداخلة في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن السؤال المطروح حاليًا يتعلق بما يفعله الرئيس إلى حين موعد الانتخابات، موضحًا أن الرئيس أعلن أنه بصدد اتخاذ قرار حاسم، سيكون له أهمية كبيرة، خصوصًا فيما يتعلق بالدعم العسكري الذي تحشده الولايات المتحدة في المنطقة، إلى جانب الجهود الأخرى التي تقوم بها، وما إذا كانت هناك خيارات إضافية مطروحة على الطاولة.

وأشار المحلل السياسي إلى صعوبة التنبؤ بمسار التطورات، في ظل اتساع نطاق الصراع وارتفاع تكلفته، مؤكدًا أن تداعياته أصبحت مكلفة بالنسبة إلى الولايات المتحدة، سواء على الحكومة أو المواطنين، وكذلك بالنسبة إلى دول أخرى حول العالم.

وأوضح أن إيران تخوض مواجهة طويلة الأمد، وأن التكلفة بالنسبة إليها تتزايد بشكل كبير، معتبرًا أن استمرار الضغوط المفروضة عليها قد يقود إلى تغييرات في المشهد السياسي داخل البلاد، أو على الأقل إلى تغيير في نهجها ومحور تحركاتها.

إيران الحرب امريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

الأهلي

العين فلقت الحجر.. لعنة الإصابات تضرب فريق الأهلي

قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-1B

واشنطن تحرك قاذفات نووية "B-1B "من قاعدة بريطانية.. مناورة أم حرب جديدة؟

الدولار

واصل الصعود.. ارتفاع جماعي لـ أسعار الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات

الدوري المصري

مفاجآت جديدة بشأن السوبر المصري وغرامة الـ200 مليون على الأهلي

ترشيحاتنا

النفط

خبير اقتصادي: ارتفاع النفط إلى 110 دولارات يضغط على أسعار البترول في مصر

جرينلاند

دبلوماسي: لم يتم الإفصاح عن أي شيء بشأن الاتفاق الأمني بين أمريكا وجرينلاند

أسعار الفائدة

مصطفى بدرة: تثبيت أسعار الفائدة مرهون باستمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية

بالصور

أكلات باللحمة المفرومة.. 20 وصفة سريعة التحضير

اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

فيديو

داليا البحيري

داليا البحيري تكشف سبب ابتعادها عن الفن: مش هعمل حاجة وأنا مش راضية عنها .. خاص

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

حجازى متقال

بمزيج من الفلكلور والذكاء الاصطناعي.. حجازي متقال يطرح «فين قلبي»

صورة من تدريب ميدوزا المشترك

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد