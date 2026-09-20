إريك براون: الحرب الإيرانية أصبحت مكلفة على الولايات المتحدة وتفرض أعباء متزايدة

قال إريك براون، المحلل السياسي وعضو الحزب الجمهوري، إن النظر إلى ما سيحدث مستقبلًا يظل مرتبطًا بدرجة كبيرة بنتائج انتخابات الكونجرس النصفية، مشيرًا إلى أن الانتخابات ستكون العامل الأساسي في تحديد ما سيفعله الرئيس وكيف سيتحرك خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف براون خلال مداخلة في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن السؤال المطروح حاليًا يتعلق بما يفعله الرئيس إلى حين موعد الانتخابات، موضحًا أن الرئيس أعلن أنه بصدد اتخاذ قرار حاسم، سيكون له أهمية كبيرة، خصوصًا فيما يتعلق بالدعم العسكري الذي تحشده الولايات المتحدة في المنطقة، إلى جانب الجهود الأخرى التي تقوم بها، وما إذا كانت هناك خيارات إضافية مطروحة على الطاولة.

وأشار المحلل السياسي إلى صعوبة التنبؤ بمسار التطورات، في ظل اتساع نطاق الصراع وارتفاع تكلفته، مؤكدًا أن تداعياته أصبحت مكلفة بالنسبة إلى الولايات المتحدة، سواء على الحكومة أو المواطنين، وكذلك بالنسبة إلى دول أخرى حول العالم.

وأوضح أن إيران تخوض مواجهة طويلة الأمد، وأن التكلفة بالنسبة إليها تتزايد بشكل كبير، معتبرًا أن استمرار الضغوط المفروضة عليها قد يقود إلى تغييرات في المشهد السياسي داخل البلاد، أو على الأقل إلى تغيير في نهجها ومحور تحركاتها.