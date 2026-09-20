بيطري المنوفية: ضبط لحوم غير صالحة للإستهللك الآدمي بأشمون

شنت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون حملة تفتيشية مكبرة من خلال ادارة المجازر وسلامة الغذاء للمرور على المحلات والأسواق وأماكن تداول وبيع اللحوم لضبط المخالفين والسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وأسفرت الحملة عن ضبط لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذلك في ضوء توجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن للتأكد على مدى صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقاً للصالح العام .