الثالث على التوالي دون فوز.. يونايتد يتعادل مع فولهام 1-1 بالدوري الإنجليزي

واصل فريق مانشستر يونايتد نتائجه السيئة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليج)، بعد تعادله مع مضيفه فولهام بنتيجة 1-1، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدروي.

وللقاء الثالث على التوالي، يفشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز بالدوري الإنجليزي، بعدما تعادل مع إيفرتون بنتيجة 2-2، وخسر أمام غريمه مانشستر سيتي بهدف دون رد، في الجولتين الماضيتين.

تقدم فولهام بهدف في الدقيقة 63 عبر مدفع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز بالخطأ في مرماه، ثم أدرك الفريق الضيف التعادل بهدف قاتل في الدقيقة 89 عن طريق مهاجمه البرازيلي ماتيوس كونيا.

وبهذه النتيجة، استمر مانشستر يونايتد في المركز الثاني عشر بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط، كما تواصلت معاناة فولهام الذي يحتل المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد نقطتين فقط.