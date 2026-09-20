محافظ المنوفية يودع أولياء أمور أوائل الشهادة الإعدادية الفائزين برحلات عمرة

استقبل اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، أولياء أمور أوائل طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة ، الفائزين بـ10 رحلات عمرة مجانية والمهداة من رجل الأعمال ، خلال حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية وإجراء قرعة علنية بين أولياء أمور الطلاب المكرمين ، وذلك في لفتة إنسانية تجسد قيم الوفاء والتقدير للأسر الداعمة للتفوق والنجاح ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والمحاسب أيمن خطاب .

وقدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية لأولياء الأمور، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي تقديراً لما بذلوه من جهود كبيرة في دعم أبنائهم وتشجيعهم على التفوق، مثمناً دور المشاركة المجتمعية في دعم ورعاية المتفوقين من أبناء المحافظة وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على النجاح ورفع اسم المحافظة عالياً في كافة المحافل بما يسهم في بناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة في مسيرة التنمية.

وأعرب أولياء الأمور عن بالغ سعادتهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة، مقدمين الشكر لمحافظ المنوفية على اهتمامه بأبنائهم وحرصه على تكريم المتفوقين، مؤكدين أن هذه المبادرة تمثل حافزاً كبيراً لأبنائهم لمواصلة النجاح والتفوق وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وفي ختام اللقاء، تمنى محافظ المنوفية لأولياء الأمور رحلة عمرة مباركة، داعياً الله عز وجل أن يتقبل منهم صالح الأعمال، وأن يديم على مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.