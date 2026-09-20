«آمنة» ترفع اسم المنوفية وتحصد المركز الرابع جمهوريًا في مسابقة حفظ القرآن الكريم

اعتلت الطالبة آمنة محمود عبدالغني عبدالغني محرم، بمعهد فتيات مدينة السادات الإعدادي الثانوي، التابع لإدارة السادات التعليمية الأزهرية، منصة التتويج بحصولها على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن الكريم، بالمستوى الثالث، للعام الدراسي 2025/2026؛ لتضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل المنوفية الأزهرية في خدمة كتاب الله ورعاية حفظته.

وأشاد الدكتور حسن درويش مدير منطقة الأزهر بالمنوفية بجهود إدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة، بقيادة فضيلة الشيخ أحمد الديب، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم، في رعاية الطلاب والطالبات من حفظة كتاب الله، واكتشاف النماذج المتميزة ودعمها، مؤكدًا أن هذا التتويج يجسد ثمرة عنايةٍ راسخة بالقرآن الكريم، وحرصٍ مستمر على الارتقاء بمستوى أبنائنا في الحفظ والإتقان، بما يعكس رسالة الأزهر الشريف في رعاية أهل القرآن وصناعة أجيالٍ تجمع بين العلم والخلق والتميز.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لما توليه منطقة المنوفية الأزهرية من اهتمامٍ بأبنائها المتميزين، ورعايةٍ للقدرات الواعدة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها حفظ كتاب الله تعالى وإتقانه؛ إيمانًا بأن العناية بالقرآن الكريم ليست حفظًا للنص فحسب، وإنما بناءٌ للإنسان علمًا وخلقًا وسلوكًا، وترسيخٌ لقيم الأزهر الشريف ورسالته التربوية.

وبهذه المناسبة، تتقدم قيادات منطقة المنوفية الأزهرية بخالص التهنئة للطالبة آمنة وأسرتها، ومعهد فتيات مدينة السادات، وإدارة السادات التعليمية الأزهرية، بهذا التتويج المشرف، مع خالص التقدير لكل من أسهم في رعايتها ودعم مسيرتها القرآنية، والدعاء لها بمزيد من التوفيق والثبات والرفعة في رحاب كتاب الله تعالى.

ويأتي هذا التتويج شاهدًا جديدًا على ما تزخر به معاهد الأزهر الشريف بمنطقة المنوفية من نماذج مضيئة في حفظ كتاب الله وإتقانه، وما يثمره الاهتمام المتواصل بأبناء الأزهر وبناته من إنجازات ترفع اسم المنطقة في المحافل القرآنية، وتؤكد أن من رحاب المنوفية تبدأ مسيرة التميز، وإلى منصات التتويج تمتد ثمارها.