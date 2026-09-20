قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى يستعيد المُفلس حقوقه؟ .. قانون الإفلاس يُحدّد ضوابط رد الاعتبار وشروطه
مقتل إسرائيلي متأثراً بجراحه جراء هجوم ناري بالضفة الغربية
هتلبس تقيل إمتى؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
شوبير عن محمد صلاح: «فخر مصر»
من بينها مؤتمر دعا إليه الرئيس.. مدبولي يناقش محاور العمل الاقتصادية
إيران تحذر واشنطن: أي هجوم أمريكي سيقابل برد بلا قيود على القواعد والمصالح الأمريكية
أسعار الفراخ عند 68 جنيهًا.. شعبة الدواجن تكشف السعر العادل وتحذر من عزوف المربين
موقف بيراميدز من رمضان صبحي بعد قرار المحكمة بإيقافه 4 سنوات
فسخ التعاقد.. اللوائح تمنع بيراميدز من استكمال عقد رمضان صبحي بعد إيقافه
الفريق أسامة ربيع: لا يوجد طريق بديل مستدام لقناة السويس
نفي وإخلاء سبيل.. تفاصيل 8 ساعات تحقيق مع زوجة حسن شحاتة الثانية
أول تعليق من محامي زوجة حسن شحاته: موكلتي بريئة وشقة العجوزة باسمها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«آمنة» ترفع اسم المنوفية وتحصد المركز الرابع جمهوريًا في مسابقة حفظ القرآن الكريم

الطالبة
الطالبة

 اعتلت الطالبة آمنة محمود عبدالغني عبدالغني محرم، بمعهد فتيات مدينة السادات الإعدادي الثانوي، التابع لإدارة السادات التعليمية الأزهرية، منصة التتويج بحصولها على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن الكريم، بالمستوى الثالث، للعام الدراسي 2025/2026؛ لتضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل المنوفية الأزهرية في خدمة كتاب الله ورعاية حفظته.

وأشاد الدكتور حسن درويش مدير منطقة الأزهر بالمنوفية بجهود إدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة، بقيادة فضيلة الشيخ أحمد الديب، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم، في رعاية الطلاب والطالبات من حفظة كتاب الله، واكتشاف النماذج المتميزة ودعمها، مؤكدًا أن هذا التتويج يجسد ثمرة عنايةٍ راسخة بالقرآن الكريم، وحرصٍ مستمر على الارتقاء بمستوى أبنائنا في الحفظ والإتقان، بما يعكس رسالة الأزهر الشريف في رعاية أهل القرآن وصناعة أجيالٍ تجمع بين العلم والخلق والتميز.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لما توليه منطقة المنوفية الأزهرية من اهتمامٍ بأبنائها المتميزين، ورعايةٍ للقدرات الواعدة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها حفظ كتاب الله تعالى وإتقانه؛ إيمانًا بأن العناية بالقرآن الكريم ليست حفظًا للنص فحسب، وإنما بناءٌ للإنسان علمًا وخلقًا وسلوكًا، وترسيخٌ لقيم الأزهر الشريف ورسالته التربوية.

وبهذه المناسبة، تتقدم قيادات منطقة المنوفية الأزهرية بخالص التهنئة للطالبة آمنة وأسرتها، ومعهد فتيات مدينة السادات، وإدارة السادات التعليمية الأزهرية، بهذا التتويج المشرف، مع خالص التقدير لكل من أسهم في رعايتها ودعم مسيرتها القرآنية، والدعاء لها بمزيد من التوفيق والثبات والرفعة في رحاب كتاب الله تعالى.

ويأتي هذا التتويج شاهدًا جديدًا على ما تزخر به معاهد الأزهر الشريف بمنطقة المنوفية من نماذج مضيئة في حفظ كتاب الله وإتقانه، وما يثمره الاهتمام المتواصل بأبناء الأزهر وبناته من إنجازات ترفع اسم المنطقة في المحافل القرآنية، وتؤكد أن من رحاب المنوفية تبدأ مسيرة التميز، وإلى منصات التتويج تمتد ثمارها.

المنوفية محافظة المنوفية ازهر مسابقة القرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

وحدات سكنية

بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان

الاهلي

الزمالك الأول وبيراميدز الثاني .. أحمد صالح يُثير قلق جماهير الأهلي بشأن جدول الدوري

محمد صلاح

سيمفونية .. ماذا قالت الصحافة العالمية والتركية عن محمد صلاح بعد هاتريك جالطة سراي؟

الزمالك

أشرف إمام عن مُواجهة الأهلي: لا يوجد فريق أقوى من الزمالك .. ولا أخشى بيراميدز

وحدات سكنية

حجز 25 ألف وحدة سكنية بالإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.. الشروط والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

الجامعة العربية تشرف على الانتخابات التشريعية المغربية

مضيق هرمز- صورة أرشيفية

إيران: حصلنا على معلومات حول خطة أمريكية لاستئناف الحرب بموافقة دول مجاورة

العجيري يفتتح برنامجا لتدريب الطلاب اليمنيين بالجامعات المصرية

العجيري يفتتح برنامجا لتدريب الطلاب اليمنيين بالجامعات المصرية

بالصور

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل إنه لم يعد صالحًا للاستخدام

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

صبا مبارك تبهر الجميع بإطلالتها في حفل الدير جيست | صور

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد