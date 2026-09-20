وكيل صحة المنوفية يُمهل إدارة مستشفى زاوية الناعورة 24 ساعة لتصحيح السلبيات

قام الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بجولة تفقدية لمستشفى زاوية الناعورة المركزي لمتابعة سير العمل وانضباط المنظومة الطبية وذلك ​تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بحرص الدولة على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين

​ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاجي بالمديرية، وكان في استقبالهما الدكتور جمال رشاد، مدير المستشفى.

​وشملت الجولة المرور الشامل على قسم الاستقبال والطوارئ، الأقسام الداخلية، وجميع قطاعات المستشفى المختلفة، حيث حرص الدكتور عمرو مصطفى على المتابعة الدقيقة والتأكد من توافر الرصيد الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية والطعوم.

​خلال المرور، وجّه وكيل الوزارة خالص الشكر والثناء للعاملين بأقسام الحضّانات والأسنان نظير انضباطهم ومستواهم المتميز في تقديم الخدمة الطبية للمرضى. وفي المقابل، شدد على عدم التهاون مع أي قصور، موجهاً مدير المستشفى بضرورة التفعيل الصارم لسياسات الجودة ومكافحة العدوى داخل الصيدليات، مع منح مهلة 24 ساعة فقط لتصحيح كافة السلبيات التي تم رصدها أثناء الجولة.

​كما شملت الجولة التفقدية المرور على قسم العمليات بالمستشفى ومراجعة دفتر التأجيلات للوقوف على أسباب تأجيل بعض الحالات، حيث وجّه بضرورة تكثيف الجهود وزيادة الترددات الشهرية للعمليات الجراحية لتقليل قوائم الانتظار والتيسير على المواطنين.

​وحرص وكيل الوزارة على التحدث مع عدد من المرضى وذويهم داخل الأقسام لاستطلاع آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة ومدى رضاهم عنها، موجهاً بالتفاعل الفوري مع أي ملاحظات وتذليل العقبات أمامهم.

​وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في ختام جولته: “إن هدفنا الأساسي هو التواجد الميداني المستمر للوقوف على مستوى الخدمة الواقعي داخل كل مستشفى ووحدة صحية بالمحافظة. لن نسمح بأي تقصير في حق المريض المنوفي، ونعمل على استمرار مراجعة مخزون الأدوية وتطوير بيئة العمل للارتقاء بالمنظومة الصحية وفقاً لأعلى معايير الجودة.