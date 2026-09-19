مياه المنوفية ضمن 10 شركات فى تطبيق منظومة السلامة

أعلن المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن حصول الإدارة العامة لمأمونية المياه والصرف الصحي علي ترتيب متقدم ضمن عشر شركات تحصل على المستوى الأول فى تطبيق منظومة سلامة ومأمونية مياه الشرب، ومنظومة مأمونية تداول الصرف الصحي، خلال العام المالي 2025/2026.

وأوضح، ان هذا التقييم يتم وفقا لمنظومة متكاملة لقياس مستوى التطبيق الفعلي للمأمونية بالشركات التابعة، وتقييم الأداء وفق مؤشرات فنية وإدارية وتنظيمية ومالية، بما يتيح تحديد نقاط القوة وفرص التحسين، وقياس فاعلية الإجراءات التصحيحية، وتوجيه الدعم والموارد وفقًا للأولويات، ودعم اتخاذ القرار على أسس موضوعية وقابلة للقياس.

وأشار، إلى أن تحقيق المستوى الأول يعكس تكامل عدد من عناصر الأداء وليس مؤشرًا منفردًا، بدءًا من اعتماد خطط المأمونية وتنفيذ المستهدفات، مؤكدًا ضرورة استمرار الشركات صاحبة الأداء المرتفع في تطوير أدائها، مع تقديم الدعم الفني والمتابعة للشركات بالمستويين الثاني والثالث.

وقدم، رئيس الشركة الشكر لقطاع المعامل والجودة مؤكدا علي انه أحد الركائز الأساسية لمنظومة سلامة ومأمونية المياه، من خلال منظومة متكاملة للرصد والتحاليل ومتابعة جودة المياه في مختلف مراحل إنتاجها وتداولها، بما يدعم التقييم المستمر للمخاطر وفاعلية الإجراءات التصحيحية، ويضمن الحفاظ على جودة وسلامة المياه المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالارتقاء بجودة واستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز نظم الإدارة الاستباقية للمخاطر.