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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا تحشد وكلاءها للضغط على الكونجرس بسبب الرسوم الجمركية

الكونجرس الأمريكي وتويوتا
الكونجرس الأمريكي وتويوتا
عزة عاطف

دعت شركة تويوتا موتور أمريكا الشمالية، شبكة موزعيها المعتمدين في الولايات المتحدة إلى تكثيف الجهود والدعوة أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي للتصدي للرسوم الجمركية المفروضة على السيارات. 

واستعرض كبار التنفيذيين في الشركة، خلال الاجتماع السنوي للموزعين المنعقد في مدينة لاس فيجاس، التحديات الاقتصادية والضغوط المالية الناجمة عن التعريفات الجمركية، والتي أدت إلى انخفاض هامش الربحية وتهديد قدرة المستهلكين على شراء السيارات بأسعار مناسبة.

خسائر مالية رغم المبيعات المرتفعة ونفوذ سياسي للموزعين

ورغم تحقيق تويوتا مبيعات قوية تتجاوز 2.1 مليون مركبة خلال عام 2025، إلا أن النزاعات التجارية والرسوم الجمركية المستمرة تسببت في خسائر مالية ملموسة لعمليات العلامة في أمريكا الشمالية. 

وأكد ديف كريست، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والمدير العام لقطاع تويوتا في أمريكا الشمالية، أن ملاك الوكالات الامتيازية يمتلكون تأثيرًا سياسيًا واقتصاديًا قويًا داخل مجتمعاتهم المحلية كصناع قرار وأصحاب أعمال بارزين، مما يجعلهم القوة الأقدر على إيصال صوت القطاع للمشرعين في واشنطن.

حملة موحدة لشرح أضرار التعريفات الجمركية على المستهلك

تسعى تويوتا إلى تنسيق حملة توعوية موحدة تجمع جهود الوكلاء الذين بدأ بعضهم بالفعل بالتواصل الفردي مع أعضاء الكونجرس، بهدف توضيح الآثار السلبية المباشرة للرسوم الجمركية على المشترين المحليين وارتفاع تكاليف الشراء والخدمات. 

وأوضح كريست أن الشركة والوكلاء يخوضون هذه التحديات معًا لمواجهة تقلبات السوق والسياسات الجمركية المعقدة، مشددًا على الاستمرار في تقديم الحلول وتوفير الخيارات التنافسية للعملاء مقارنة بالمنافسين عالميًا مثل فولكس فاجن وغيرها من المصنعين.

سيارات تويوتا 2026 الرسوم الجمركية على السيارات أسعار السيارات الكونجرس الأمريكي وتويوتا

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