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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بورش تعيد تدوير بطاريات السيارات الكهربائية التالفة بطريقة مفاجئة

أكيورا MDX Type S
أكيورا MDX Type S
عزة عاطف

أكدت شركة «أكيورا»، التابعة لمجموعة هوندا، عن تعليق إنتاج الفئة الرياضية الأعلى أداءً «MDX Type S» من طراز المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم عقب انتهاء موديل عام 2026. 

ويأتي هذا القرار نتيجة حالة عدم اليقين المحيطة باللوائح البيئية الصارمة ومعايير والانبعاثات الفيدرالية (Tier 4) المقررة في الولايات المتحدة بدءًا من موديل 2027، مما دفعت الشركة لاتخاذ خطوات احترازية لحين اتضاح المعايير النهائية الصادرة عن وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA).

تأثير الضوابط التنظيمية على خيارات الأداء لدى العلامة

يعود السبب الرئيسي وراء خطة الإيقاف المؤقت للنسخة الرياضية المزودة بمحرك سداسي الأسطوانات V6 سعة 3.0 لتر تربو إلى تعقيدات المعايير البرمجية وأجهزة التشخيص المدمجة التي تشترطها اللوائح الجديدة للانبعاثات. 

ولأن هذا المحرك ينفرد بتجهيز طراز MDX Type S ولا يتشارك مع طرازات أخرى ذات أحجام مبيعات كبيرة لدى أكيورا، فضّلت الشركة عدم التسرع في استثمار الموارد لتطوير معايير البرمجة الخاصة به إلى حين استقرار القوانين التنظيمية بشكل نهائي. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الضوابط كانت حاسمة أيضًا في الاستغناء عن خيارات ناقل الحركة اليدوي في طرازي «إنتبغرا A-Spec» و«سيفيك Si» لعام 2027.

توزيع الميزات الرياضية على الفئات المتبقية من طراز MDX

أوضح المتحدث الرسمي لشركة أكيورا، أندرو كويلين، أن صالات العرض لدى الوكلاء ستتضمن مخزونًا كافيًا من «MDX Type S» لتغطية الطلب حتى مطلع عام 2027. 

وبناءً على التوجهات القادمة، تعتزم الشركة نقل مجموعة من التجهيزات الفاخرة والتفاصيل التصميمية المميزة لفئة Type S لتتوزع على باقي فئات التشكيلة مثل A-Spec وAdvance وA-Spec Advance.

تراجع القدرات الهندسية ومقارنة المنظومات المتاحة

يترك غياب محرك V6 سعة 3.0 لتر تربو فجوة ملحوظة في الأداء الهندسي لصالح المحرك التنفس الطبيعي المعتمد في باقي فئات الطراز. 

يولد محرك الفئة الرياضية المتوقفة قوة 355 حصانًا وعزم دوران يبلغ 542 نيوتن/متر (354 رطل/قدم)، مع تعليق هوائي تكيفي قابل للتعديل ومكابح بريمبو بأربعة مكابس وجنوط مقاس 21 بوصة ونظام صوتي فاخر من Bang & Olufsen بـ 31 سماعة.

وفي المقابل، تعتمد الفئات القياسية على محرك سعة 3.5 لتر V6 بتنفس طبيعي يولد قوة 290 حصانًا وعزم دوران يبلغ 362 نيوتن/متر (267 رطل/قدم)، مع نظام تعليق تقليدي ومكابح قياسية. 

تجعل هذه الفروق من الصعب تعويض غياب النسخة الرياضية عبر التعديلات المظهرية فقط، وتبقى عودتها مرهونة بالتحديثات النهائية للوائح وكالة حماية البيئة ومستجدات خطط أكيورا لتطوير المنظومات الرياضية في المستقبل.

أكيورا MDX Type S
أكيورا MDX Type S سيارات أكيورا 2026 لوائح الانبعاثات الأمريكية سيارات suv رياضية

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