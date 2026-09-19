نجل بايدن يطرح تساؤلات بشأن عٍلم إسرائيل المسبق بهجوم 7 أكتوبر

أثار هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، جدلًا بعد طرحه مزاعم بشأن وجود معرفة إسرائيلية مسبقة بهجوم 7 أكتوبر 2023، معتبرًا أن الهجوم استُخدم لاحقًا كذريعة لتنفيذ عمليات عسكرية في قطاع غزة.

وفي مقابلة مع إذاعة «إل بي سي» في لندن، قال هانتر بايدن إن إسرائيل كانت على علم بما سيحدث في 7 أكتوبر، وسمحت بوقوع الهجوم، معتبرًا أن ذلك مهّد الطريق أمام تنفيذ خطط عسكرية في غزة لم تكن، بحسب رأيه، لتحصل على الدعم نفسه من دون وقوع الهجوم.

ولم يقدم هانتر بايدن أدلة تثبت وجود تواطؤ إسرائيلي متعمد في وقوع الهجوم، فيما تستند تصريحاته، بحسب ما ذكر، إلى تقرير نشرته صحيفة «هآرتس».

استناد إلى تقرير بشأن تحذيرات سابقة

وأشار هانتر بايدن، إلى ما أورده تقرير الصحيفة بشأن تلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيرًا قبل هجوم 7 أكتوبر، مدعيًا أن نتنياهو لم يتخذ إجراءات كافية بناءً على ذلك التحذير.

وتظل مسألة ما إذا كانت هناك معرفة إسرائيلية مسبقة بطبيعة الهجوم ومدى التعامل مع التحذيرات السابقة موضع نقاش، ولا تثبت التحذيرات السابقة بحد ذاتها وجود اتفاق أو تواطؤ متعمد للسماح بوقوع الهجوم.

وفي حديثه عن الحرب التي اندلعت في قطاع غزة عقب هجوم 7 أكتوبر، وصف هانتر بايدن الوضع بأنه «يشبه الإبادة الجماعية»، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن استخدام هذا المصطلح يحمل دلالات قانونية وسياسية معقدة.