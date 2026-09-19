اجتماع حاسم في الزمالك غدا.. المستحقات وملفات مهمة على طاولة مجلس الإدارة

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماعًا غدًا الأحد، لمناقشة مجموعة من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة، وعلى رأسها فريق كرة القدم.

ويحظى ملف المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق الأول باهتمام خاص خلال الاجتماع، إذ يبحث مجلس الإدارة آليات التعامل مع الأزمة والعمل على إنهاء الملف وصرف مستحقات اللاعبين في أقرب فرصة ممكنة.

ويمتد جدول أعمال الاجتماع إلى فرق الألعاب الجماعية والصالات، مع بحث مستحقات لاعبي هذه الفرق، إلى جانب مناقشة احتياجاتها خلال المرحلة المقبلة وخطط الاستعداد للاستحقاقات والمنافسات القادمة.

كما يطلع مجلس الزمالك على آخر المستجدات الخاصة بفرع النادي في مدينة السادس من أكتوبر، فضلًا عن عدد من الملفات والأمور الإدارية المطروحة على جدول الأعمال.