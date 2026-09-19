حكم القمة يشعل الكواليس.. لماذا لم يطلب الزمالك حكامًا أجانب رغم تحرك الأهلي؟

قبل أسابيع من انطلاق صافرة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بدأت معركة من نوع آخر خارج الخطوط بعدما تحول ملف حكم المواجهة المرتقبة إلى أحد أبرز الملفات التي تشغل الناديين والجماهير في ظل تحرك الأهلي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي مقابل عدم تقدم الزمالك بطلب مماثل حتى الآن.

وتقام القمة بين الأهلي والزمالك يوم 11 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027 في مواجهة تأتي مبكرًا لكنها تحمل أهمية كبيرة في ظل وجود الفريقين في دائرة المنافسة على الصدارة.

وبحسب ما كشفه مصدر داخل الزمالك فإن النادي لم يتقدم بطلب رسمي لاستقدام حكام أجانب لكنه في الوقت نفسه لا يمانع إسناد المباراة إلى طاقم أجنبي إذا تم الاتفاق على ذلك مؤكدًا أن معيار النادي الأساسي هو تحقيق العدالة التحكيمية سواء كان الحكم مصريًا أو أجنبيًا.

الزمالك لا يطلب.. لكنه لا يعترض

موقف الزمالك في ملف حكم القمة يحمل قدرًا من الهدوء مقارنة بالتحرك الذي بدأه الأهلي فالنادي الأبيض لا يرى ضرورة للتقدم بطلب خاص لاستقدام حكام من الخارج في ظل ثقته في الحكام المصريين.

ووفقًا للمصدر الزملكاوي فإن إدارة النادي تفضل منح الثقة للحكم المصري مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة أن يحصل الفريق على حقه كاملًا داخل الملعب بعيدًا عن جنسية طاقم التحكيم.

بمعنى آخر فإن الزمالك لا يضع «الحكم الأجنبي» باعتباره شرطًا لإدارة القمة لكنه لا يمانع وجوده إذا تقرر إسناد المواجهة إلى طاقم من خارج مصر.

وهنا تختلف زاوية الزمالك عن تحرك الأهلي الذي سبق وتقدم بطلب رسمي إلى رابطة الأندية لاستقدام حكام أجانب لمباراتي الفريق أمام الزمالك وبيراميدز.

الأهلي يتحرك.. واتحاد الكرة يدخل على الخط

في المقابل لم يعد ملف الحكام الأجانب مجرد طلب من جانب الأهلي بعدما كشفت لجنة الحكام عن بدء تحركات فعلية لتوفير طاقم أجنبي لمباراة القمة.

وقال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام إن اللجنة خاطبت عددًا من الاتحادات الأوروبية الكبرى من بينها إنجلترا وإيطاليا وألمانيا والبرتغال من أجل استقدام حكام لإدارة مباراة الأهلي والزمالك.

كما كشفت تقارير صحفية عن مخاطبة اتحاد الكرة عددًا من الاتحادات الأوروبية بالفعل بشأن توفير طاقم تحكيم أجنبي للقمة مع استمرار إجراءات اختيار الطاقم المناسب للمباراة.

لماذا أصبح الحكم عنوانًا مبكرًا للقمة؟

أهمية ملف التحكيم لا ترتبط بالقمة وحدها وإنما تأتي في ظل حالة من الجدل شهدتها الأسابيع الأولى من الدوري وهو ما جعل إدارة الأهلي تتحرك مبكرًا في هذا الملف.

وكان الأهلي قد طلب رسميًا استقدام حكام أجانب لمباراتي الزمالك وبيراميدز في أعقاب اعتراضات تحكيمية شهدتها مبارياته الأولى في المسابقة بحسب تقارير صحفية.

وفي المقابل تحدث عصام عبد الفتاح عن الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الحكم المصري مؤكدًا أن المشكلة من وجهة نظره لا تتعلق بالقدرات الفنية للحكام بقدر ارتباطها بمسألة الثقة في قراراتهم خلال المباريات الكبرى.

وقال عبد الفتاح إن هناك هجومًا كبيرًا على الحكام المصريين مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الأخطاء التحكيمية موجودة في كرة القدم وأن الهدف هو استعادة الثقة في الحكم المصري.

هل كان الزمالك يستطيع طلب حكم أجنبي؟

وفقًا لما أوردته تقارير حول لائحة المسابقة يحق للأندية طلب استقدام حكام أجانب للمباريات بشرط الالتزام بالإجراءات والمواعيد المحددة وسداد التكلفة الخاصة باستقدام الطاقم.

لكن الزمالك اختار عدم الدخول في هذا المسار بالنسبة للقمة مع إعلان ترحيبه بأي قرار يضمن العدالة داخل الملعب.

وهذا يجعل موقف النادي واضحًا: لا طلب رسمي من الزمالك ولا اعتراض على الحكم الأجنبي.

وبالتالي فإن قرار وجود طاقم أجنبي في القمة لن يتوقف على رغبة الزمالك وحده خاصة أن الأهلي تقدم بالفعل بطلب واتحاد الكرة بدأ مخاطبة اتحادات خارجية لتوفير الطاقم.

القمة.. 13 نقطة لكل فريق

ويزيد من حساسية الملف أن الأهلي والزمالك يدخلان القمة برصيد 13 نقطة لكل فريق بعد مرور خمس جولات ما يضفي أهمية إضافية على المواجهة في حسابات جدول الدوري.

الأهلي نجح في الجولة الخامسة في الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد بينما تفوق الزمالك على غزل المحلة بهدف نظيف ليواصل الفريقان مطاردتهما للمنافسة على صدارة المسابقة.

ومن المقرر أن يستغل الفريقان فترة التوقف الدولي المقبلة في تجهيز اللاعبين وتصحيح الأخطاء قبل الدخول في الاستعدادات النهائية للقمة.