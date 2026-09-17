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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير قبل لقاء القمة: الأهلي والزمالك أمام قرارات ومفاجآت

القمة
القمة
يارا أمين

كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، عن مفاجآت منتظرة في مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن المواجهة ستشهد العديد من القرارات والأحداث.

وقال شوبير: «ماتش القمة اللي جاي بين الأهلي والزمالك، هيبقى فيه كلام وكلام وكلام، وهيبقى فيه كتير من القرارات والمفاجآت، وابقوا افتكروا كلامي!».

وتترقب جماهير الكرة المصرية القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2026-2027، وذلك بعد فترة التوقف الدولي.

وكان الأهلي حقق الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، بينما فاز الزمالك على غزل المحلة بهدف نظيف، قبل أن يدخل الفريقان فترة التوقف استعدادًا لمواجهة القمة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الأحد 11 أكتوبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صفارة بداية القمة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتعد المباراة أول مواجهة تجمع الأهلي والزمالك في الموسم الجديد، بعدما أسفرت قرعة الدوري عن وقوع الفريقين في مواجهة الجولة السادسة.

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