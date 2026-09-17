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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: خالد جلال واجه الزمالك بسوء حظ غريب وإصابات مؤثرة

خالد جلال
خالد جلال
يارا أمين

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بالكابتن خالد جلال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، بعد المستوى الذي ظهر عليه الفريق خلال مواجهة الزمالك، رغم توليه المسؤولية الفنية قبل المباراة بأيام قليلة.

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية: «خلوني أحيي الكابتن خالد جلال مدرب غزل المحلة، لأنه تولى المسؤولية منذ أيام فقط، كنت متوقع المباراة هتكون كلها لصالح نادي الزمالك، لعدة أسباب، منها أن الزمالك انتصاراته متتالية، والجماهير اللي كانت أكتر من جمهور المحلة، وكمان التوفيق اللي ماشي مع الزمالك».

وتحدث شوبير عن سوء الحظ الذي واجه غزل المحلة خلال اللقاء، موضحًا: «سوء حظ غريب واجه خالد جلال بإصابة أحمد شوشة ويحيى زكريا والاتنين كانوا في أفضل حالتهم، وكمان سعيدي كيبو اتصاب، التلاتة كانوا تقال جدًا».

وأشار إلى أن الزمالك بدأ المباراة بصورة جيدة قبل أن يتغير سير اللقاء، قائلًا: «الزمالك بدأ المباراة بشكل جيد واستمرت ربع ساعة، ثم من بعدها انتقلت المباراة إلى اتجاه واحد، اتجاه مرمى نادي الزمالك».

وأضاف شوبير أن المهدي سليمان، حارس مرمى الزمالك، تألق في أكثر من مناسبة، في الوقت الذي أهدر فيه مهاجمو غزل المحلة عددًا من الفرص، مؤكدًا أن الفريق الأبيض لم يظهر هجوميًا بالشكل المطلوب.

واختتم: «مهاجمو المحلة أضاعوا العديد من الأهداف، ولم يكن هناك أي تواجد هجومي للزمالك بالأمس داخل منطقة جزاء المحلة خالص، التسديدة الوحيدة اللي اتشاطت كانت فوق العارضة».

الإعلامي أحمد شوبير الكابتن خالد جلال الزمالك شوبير غزل المحلة

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