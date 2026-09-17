تشابي ألونسو: لا أشعر بالإحباط.. والدوري الإنجليزي لا يتوقف

أكد الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق تشيلسي، أن فترة التوقف الدولي تمثل تحديًا للفريق، خاصة في ظل العمل على إعادة البناء وتطبيق أفكاره التكتيكية، مشيرًا إلى أنه لا يشعر بالإحباط تجاه الأمور التي لا يستطيع التحكم فيها.

وقال ألونسو: «بالتأكيد الأمر محبط، لكن هذه هي طبيعة الوضع، وأحاول ألا أشعر بالإحباط تجاه الأشياء التي لا أستطيع التحكم فيها. نعمل معًا منذ فترة، وسيكون أمامنا الكثير من الوقت في المستقبل لمواصلة العمل».

وأضاف: «الدوري الإنجليزي لا يتوقف خلال فترة أعياد الميلاد، وسنكون معًا حينها مع خوض عدد كبير من المباريات».

وتابع مدرب تشيلسي: «لقد اتخذنا بعض الخطوات إلى الأمام، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل للوصول إلى ما نريده».

ألونسو يتحدث عن مواجهة برينتفورد

وتطرق ألونسو إلى استعدادات تشيلسي لمواجهة برينتفورد، محذرًا من خطورة المنافس في الكرات الثابتة، ومؤكدًا أن الجهاز الفني عمل على مختلف التفاصيل التكتيكية قبل المباراة.

وقال: «نريد أن نمتلك أفضل الخبراء في كل جانب من جوانب اللعبة، سواء في النواحي الهجومية أو الدفاعية أو التفاصيل المتعلقة بالكرات الثابتة».

وأشاد ألونسو بدور أوستن ماكفي، عضو الجهاز الفني، قائلًا: «لديه خبرة كبيرة وقيمة للغاية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو يساعدنا بشكل كبير. عملنا هذا الأسبوع على كل جانب من جوانب المباراة بصورة محددة، ونحن ندرك تمامًا طبيعة المنافس الذي سنواجهه».

ألونسو: من المبكر الحكم على المنافسة

وعن المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وما إذا كان آرسنال يتفوق على بقية المنافسين، أوضح ألونسو أن الوقت لا يزال مبكرًا لإصدار أحكام نهائية.

وقال: «من المبكر جدًا استخلاص النتائج. آرسنال ومانشستر سيتي حققا الفوز في جميع مبارياتهما حتى الآن، لكن الموسم لا يزال طويلًا».

وأضاف: «كنت أعرف مسبقًا مدى صعوبة الدوري الإنجليزي، لكن عندما تكون جزءًا من المنافسة تدرك بشكل أكبر مدى صعوبة كل مباراة، ومدى صعوبة تحقيق الفوز».

وشدد مدرب تشيلسي على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات التركيز، قائلًا: «لا يمكنك أبدًا التعامل مع أي مباراة على أنها سهلة أو مضمونة. يجب أن تكون في أفضل حالاتك، وإلا ستدفع ثمن ذلك غاليًا».