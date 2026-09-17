عموتة يتلقى صدمة قوية بسبب مدة غياب الشناوي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن مدة غياب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

مدة غياب الشناوي عن الأهلي

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن الشناوي يعاني من شد في العضلة الخلفية، وهو ما يستدعي غيابه عن التدريبات والمباريات لمدة تصل إلى 3 أسابيع، وفقًا للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وأوضح المصدر أن الجهاز الطبي يتابع حالة الحارس بشكل مستمر، على أن يتم تقييم مدى استجابته للعلاج والتأهيل خلال الفترة المقبلة، قبل تحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتلقى الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة ضربة قوية بسبب إصابة الشناوي، خاصة أن الحارس يمثل أحد العناصر الأساسية في صفوف الفريق، ويعمل الجهاز الفني على تجهيز البديل خلال فترة غيابه.

ومن المنتظر أن يخضع الشناوي لبرنامج تأهيلي خلال الأيام المقبلة، على أمل العودة إلى الملاعب عقب انتهاء فترة العلاج والتأكد من جاهزيته الطبية والبدنية بشكل كامل.

موعد مباراتي الأهلي وكيتارا الأوغندي في دور الـ32 بالكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما أوقعت قرعة البطولة الفريق الأحمر في مواجهة كيتارا الأوغندي، في بداية مشواره بالمسابقة القارية.

وتقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على كيتارا الأوغندي في مباراة الذهاب، والمقرر إقامتها يوم 17 أكتوبر المقبل في أوغندا.

ويخوض الفريق الأحمر مباراة الإياب أمام منافسه الأوغندي يوم 25 أكتوبر المقبل، على أن تقام المواجهة في القاهرة، لتحديد الفريق المتأهل إلى الدور التالي من البطولة.