من أصعب المباريات.. شوبير يحذر من مواجهة أنجولا ويطالب بالتركيز

حذر الإعلامي أحمد شوبير، من خطورة مباراة منتخب مصر المقبلة أمام أنجولا، مطالبًا الجهاز الفني واللاعبين والجماهير بضرورة التعامل مع المواجهة بأقصى درجات التركيز، وعدم التأثر بالنجاح والإنجاز الذي حققه الفراعنة مؤخرًا.

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية: «الكابتن حسام حسن أعلن عن قائمة منتخب مصر، وتقريبًا مفهاش أي مفاجآت».

وأضاف: «وبحذر حسام من دلوقتي وبنبه من مباراة أنجولا، يا كابتن حسام دي من أصعب المباريات، خاصة وأنها جاية بعد إنجاز ونجاح».

وأوضح شوبير أن المباريات التي تأتي عقب تحقيق إنجاز قد تشهد تراجعًا في مستوى التركيز، مؤكدًا: «دايمًا ده اللي أنا بخاف وبحذر منه، مهم اللاعيبة والجماهير ياخدوا المباراة باهتمام».

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، حيث يسعى الفراعنة إلى مواصلة النتائج الإيجابية وحسم مشوارهم في التصفيات، وسط اهتمام جماهيري كبير بالمواجهة.

وشدد شوبير على ضرورة عدم الاستهانة بالمنافس، والحفاظ على التركيز طوال المباراة، خاصة في ظل أهمية المواجهة للمنتخب المصري في مشواره بالتصفيات.