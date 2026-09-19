كل شيء وارد.. إسلام جابر: ظروف الزمالك أصعب هذا الموسم

تحدث إسلام جابر، لاعب المقاولون العرب، عن حظوظ نادي الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى صعوبة الظروف التي يمر بها الفريق خلال الموسم الحالي.

وقال إسلام جابر، خلال تصريحات إذاعية ببرنامج «نجوم دوري ORA»: «الزمالك الموسم اللي فات فاجئ الكل إنه قدر ياخد الدوري في ظل الظروف الصعبة وإيقاف القيد».

وأضاف: «الظروف السنة دي مختلفة وممكن تبقى أصعب على الزمالك من السنة اللي فاتت، لكن كل شيء وارد والمنافسة صعبة».

وأوضح لاعب المقاولون العرب أن الزمالك نجح خلال الموسم الماضي في التعامل مع ظروف صعبة، رغم أزمة إيقاف القيد، وتمكن في النهاية من حصد لقب الدوري، مؤكدًا أن المنافسة في الموسم الحالي ستكون قوية، في ظل اختلاف الظروف عن الموسم الماضي.

وأشار إسلام جابر إلى أن جميع الاحتمالات تظل واردة في سباق المنافسة على لقب الدوري، خاصة مع صعوبة المنافسة بين الفرق خلال الموسم الحالي.