الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تعرض عدد من جنوده لإصابات خلال عملية أمنية في لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قد أصيب جنديين بجروح طفيفة جراء انفجار عبوة ناسفة في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان.

وأردف الاحتلال: هاجمنا بنى تحتية في مناطق بجنوب لبنان ردا على تفجير عبوة ناسفة في المنطقة الأمنية.

وكثفت قوات الكيان الصهيوني، صباح اليوم السبت، من اعتداءاتها على قرى وبلدات جنوبي لبنان مستهدفةً مناطق سكنية ومنشآت مدنية وصحية، في تصعيد ميداني خطير ومستمر.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن قوات الكيان الصهيوني نفذت عملية نسف واسعة في بلدة الخيام، إلى جانب ثلاث عمليات تفجير متتالية في بلدة المنصوري جنوب مدينة صور.

كما شن طيران الكيان الصهيوني غارات جوية استهدفت بلدة النبطية الفوقا وأطراف بلدة ميفدون، بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدة ميس الجبل.

وفي قضاء مرجعيون، تقدمت قوة تابعة لجيش الاحتلال في بلدة دير ميماس صوب نقطة مراقبة مؤقتة للجيش اللبناني عند أطراف البلدة وألقت قنابل صوتية في محيطها.

ويأتي هذا التصعيد غداة إقدام قوات الكيان الصهيوني، يوم أمس الجمعة، على إحراق مستشفى ميس الجبل الحكومي، في اعتداء مباشر على منشأة صحية مدنية؛ وهي الحادثة التي أدانتها وزارة الصحة اللبنانية بشدة مشددة على أن المؤسسات الصحية يفترض أن تكون في منأى عن الاستهداف، في ظل تحذيرات متزايدة من تداعيات هذا القصف والتوتر المتواصل على المدنيين في المناطق الحدودية.