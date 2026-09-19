رويترز: رؤية عمود دخان أسود قرب ​مطار الرياض​

أفادت وكالة "رويترز"، بأن هناك أنباء عن "رؤية ألسنة لهب وعمود كثيف من الدخان الأسود يتصاعد قرب ​مطار الرياض​ اليوم السبت".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن موقع لتتبع الطيران حصول تأخيرات في ​مطار الرياض​ تشمل إلغاء وتأخير رحلات جوية.

كما سبق وسمع دوي انفجارات في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت في العاصمة السعودية ​الرياض​ بعيد تحذير الدفاع المدني من تعرضها لـ"هجوم جوي معاد".

وسبق أن أعلنت السلطات لاحقا "زوال الخطر" ووجهت السكان بـ"تجنب مكان سقوط المقذوف او التقاط اي جسم من موقع الحادث".

جاء سماع الانفجارات في الرياض في ظل وجود تحذيرات مماثلة في أرجاء بالمملكة.