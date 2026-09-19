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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كييف تعلن مقتل وإصابة أكثر من 1500 من القوات الروسية خلال يوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم "السبت"، مقتل وإصابة أكثر 1520 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الخسائر الروسية منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022 إلى نحو مليون و516 ألفا.

وبحسب بيان للجيش الأوكراني نشر عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12352 دبابة، و25357 مركبة قتالية مدرعة، و50011 نظام مدفعية، و2143 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1657 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 442 طائرة حربية، و356 مروحية، و2672 نظاما آليا أرضيا و524132 طائرة مسيرة، و5111 صواريخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و150922 من المركبات وخزانات الوقود، و4703 من وحدات المعدات الخاصة.

في سياق آخر، وافقت وزارة ​الخارجية الأمريكية ⁠على مبيعات عسكرية محتملة بقيمة تقارب 2.7 مليار دولار لصالح أوكرانيا لإجراء تحديثات لتطوير الدفاع الجوي وتزويدها بالمعدات والخدمات ذات الصلة.

وقالت الوزارة في ​إخطار ​أرسل إلى الكونغرس إنه إذا أبرمت الصفقة، فستمول أوكرانيا عملية الشراء بمزيج من المساهمات الأوروبية ‌والتمويل العسكري الأجنبي الأمريكي الذي خصص خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

ويوفر التمويل العسكري الأجنبي ‌مساعدات في شكل ‌منح تمكن الدول من شراء الأسلحة والمعدات الدفاعية المنتجة في الولايات المتحدة.

وأنشئ صندوق الاستثمار ‌الأمريكي الأوكراني لإعادة ⁠الإعمار في إطار اتفاق للمعادن وقعته الولايات المتحدة وأوكرانيا العام الماضي.

الجيش الأوكراني كييف الخسائر الروسية وزارة ​الخارجية الأمريكية القوات الأوكرانية صندوق الاستثمار ‌الأمريكي الأوكراني

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