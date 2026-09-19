هجمات إلكترونية.. الموانئ الألمانية تحذر من تصاعد مخاطر التجسس والتخريب

حذرت رابطة مشغلي الموانئ البحرية الألمانية اليوم السبت من تزايد المخاطر التي تهدد أمن الموانئ الواقعة على بحر الشمال وبحر البلطيق.

وقال فلوريان كايزينجر، المدير التنفيذي للرابطة لصحيفة فيلت الألمانية: " لقد تصاعد مستوى التهديد الذي تواجهه الموانئ البحرية الألمانية بشكل كبير ".

وأضاف كايزينجر أن الموانئ، باعتبارها مراكز رئيسية، قد تكون أهدافًا لهجمات إلكترونية وأعمال تجسس وتخريب.

ومن جانبه، قال نورمان زوركه، المدير التنفيذي لرابطة تمثل مصالح أصحاب العمل في ميناء هامبورج، للصحيفة، إنه يرى أن الهجمات الإلكترونية تمثل الخطر الأكبر.

وأضاف قائلا : "لكن قطاع الخدمات اللوجستية بأكمله بات يتأثر بالفعل بأعمال التخريب".

وأكد أن حماية البنية التحتية الحيوية مسؤولية الدولة، داعيًا الحكومة الاتحادية إلى زيادة استثماراتها في إجراءات حماية الموانئ.

ومن المقرر أن تجري القوات المسلحة الألمانية، في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر الجاري، تدريبات في هامبورج بعنوان " العاصفة الحمراء تشارلي "، كما فعلت في السنوات الماضية.

وستشمل هذه المناورات، من بين أمور أخرى، التعاون مع سلطات الميناء للتدرب على الاستجابة لحالات الأزمات المحتملة، وتطبيق إجراءات نقل القوات والمعدات إلى مواقع أخرى عبر البحر.

يُذكر أنه في العام الماضي، تعرضت بعض سفن "الكورفيت" التابعة للبحرية الألمانية لأعمال تخريب في أحد أحواض بناء السفن في هامبورج حيث فتحت سلطات الادعاء العام تحقيقاً مع اثنين من الموظفين بشأن هذه الحوادث، لكنها لم تتوصل حتى الآن إلى الجناة.