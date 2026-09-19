محافظ الإسماعيلية يوجه باستمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بحي ثان

وجه اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، رؤساء الأحياء والوحدات المحلية باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات، مع متابعة الأعمال ميدانيًا والحفاظ على المظهر الحضاري بمختلف المناطق.

وفي هذا الإطار، تابعت المهندسة سعدية حجاب، رئيس حي ثان الإسماعيلية، تنفيذ الحملة الأسبوعية لنظافة المقابر، اليوم "السبت"، بمشاركة العاملين بالحي من قطاعات الأزمات والمشروعات والطوارئ، وبالتعاون مع المشاركة المجتمعية من مكتب النائبة ريهام الشاطوري ومديرية الشباب والرياضة.

وشملت أعمال الحملة رفع مخلفات الجريد والمخلفات المتراكمة، إلى جانب تنفيذ أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والجانبية المحيطة بالمقابر، وذلك في إطار جهود الحي للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين المظهر العام.

وأكدت المهندسة سعدية حجاب استمرار تنفيذ حملة نظافة المقابر كل يوم سبت، مع مواصلة أعمال رفع المخلفات والنظافة بصورة منتظمة، والتعامل مع أي تراكمات أولًا بأول.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف العمل الميداني والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التعاون والمشاركة المجتمعية في أعمال النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.