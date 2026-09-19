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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طلع أهلاوي.. شباب أهلي دبي يستعد للإعلان عن صفقة خوان بيزيرا

صفحة شباب أهلي دبي
صفحة شباب أهلي دبي
سارة عبد الله

يستعد نادي أهلي دبي الإماراتي في الإعلان رسميا عن صفقة اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، من نادي الزمالك.

وشاركت الصفحة الرسمية، فيديو ترويجي، ووضع النادي الإماراتي صندوقًا داخل ستور النادي ومكتوب عليه "خلي السر بينا".. وعندما ينظر الجمهور داخل الصندوق يرى صورة بيزيرا، وفي النهاية الفيديو “قالوا أبيض وطلع أهلاوي”.

تفاصيل عقد بيزيرا بين الزمالك وشباب أهلي دبي 
يدفع النادي الإماراتي 5 ملايين دولار للزمالك منها 3 ملايين عند التوقيع ومليونين على قسطين. 

يسدد النادي الإماراتي مليون دولار بنود إضافية تتعلق بمشاركات وأهداف اللاعب البرازيلي بيزيرا وبطولات نادي شباب أهلي دبي الإماراتي.

يتحمل النادي الإماراتي بدلا من الزمالك  650 ألف دولار نسبة الوكيل من إعادة البيع وما يوازي 115 ألف دولار رسم التنمية للأندية السابقة.

يقوم النادي الإماراتي بسداد نسبة 20% في حالة بيع بيزيرا لأي نادي خلال مدة التعاقد.
حال عودة اللاعب البرازيلي بيزيرا إلى الدوري المصري تكون لنادي الزمالك أولوية الشراء ويخطر النادي الإماراتي الزمالك بالعرض المقدم من الدوري المصري ويرد الزمالك خلال أسبوعين بالشراء أو التنازل عن الأولوية.

يرسل الزمالك البطاقة الدولية فور توقيع العقود وإرسال الدفعة الأولى البالغة 3 ملايين دولار.

خوان بيزيرا نادي أهلي دبي الزمالك

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