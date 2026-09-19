استشهاد نجل مدير عام الصحة بغزة خلال غارة على جباليا..وارتقاء طفلة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد نجل مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش خلال غارة إسرائيلية غربي مخيم جباليا شمالي القطاع.

وقالت وسائل الإعلام إن بصير منير البرش، نجل وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش، استشهد إثر استهداف إسرائيلي طال منطقة بئر النعجة شمالي بلدة جباليا شمال قطاع غزة، مساء اليوم.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد ارتقى جراء القصف الذي استهدف المنطقة ، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على مختلف مناطق القطاع.

ويُعد الدكتور منير البرش من أبرز المسؤولين في القطاع الصحي بغزة، حيث يشغل منصب وكيل وزارة الصحة ويتابع أوضاع المستشفيات والجرحى خلال الحرب المستمرة على القطاع.

وبذلك يكون قد استُشهد 3 مواطنين، بينهم طفلة في غزة منذ صباح اليوم، وأصيب آخرون، جراء استهدافات جوية وميدانية شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة .

وفي شمال القطاع، استُشهد الشاب بصير منير البرش وأصيب آخرون إثر غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب مقر الدفاع المدني غربي مخيم جباليا.

وفي مدينة غزة استُشهد الشاب رائد أبو عصر في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مواطنين في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرقي المدينة.

وفي المحافظة الوسطى أعلن مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح عن استشهاد طفلة متأثرة بجراحها الحرجة التي أصيبت بها بنيران قوات الاحتلال شمالي مخيم النصيرات.