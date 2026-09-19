بولندا تعزز جاهزية دفاعاتها الجوية وسط التصعيد في أوكرانيا

أعلن الجيش البولندي، اليوم السبت، بدء تنفيذ عمليات جوية عسكرية وقائية بهدف حماية المجال الجوي للبلاد، بالتزامن مع استمرار الضربات الروسية على مناطق داخل أوكرانيا.

وأوضح الجيش البولندي في منشور عبر منصة «إكس» أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار تعزيز إجراءات حماية المجال الجوي البولندي، مشيرًا إلى رفع حالة التأهب لأنظمة الدفاع الجوي الأرضية ومنظومات الاستطلاع والرادار.

وأكدت السلطات العسكرية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز المراقبة والاستعداد للتعامل مع أي تطورات أمنية محتملة في ظل استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.