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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنجازات جنوب سيناء.. الرعاية الصحية: قدمنا 5.2 مليون خدمة طبية وعلاجية لأبناء المحافظة

إنجازات جنوب سيناء
إنجازات جنوب سيناء

استعرضت الهيئة العامة للرعاية الصحية أبرز مؤشرات الأداء التي حققها فرع الهيئة بمحافظة جنوب سيناء، ضمن حملة «قصة الشامل.. 6 سنين نجاح ومكملين»، منذ بدء التشغيل وحتى الآن، بما يعكس التوسع في إتاحة الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها، ورفع كفاءة المنشآت، وتوطين الخدمات والتخصصات الطبية والجراحية الدقيقة داخل المحافظة.

وأوضحت الهيئة، أن منشآتها الصحية بجنوب سيناء قدمت أكثر من 5.2 مليون خدمة طبية وعلاجية وفق أعلى معايير الجودة، منها 1,703,298 ترددًا على خدمات الرعاية الأولية، فيما بلغ إجمالي الخدمات والترددات بمستويي الرعاية الصحية الثانوية والثالثية نحو 3,498,392 خدمة، إلى جانب إجراء 24 ألف عملية وتدخل جراحي بمستشفيات الهيئة بالمحافظة، والتي تشمل مستشفى شرم الشيخ الدولي، ومجمع الفيروز الطبي، ومستشفيات رأس سدر وسانت كاترين وطابا المركزي.

وتضم منشآت الهيئة بجنوب سيناء 217 سريرًا داخليًا، و90 سريرًا للعناية المركزة، و42 سريرًا للغسيل الكلوي، و30 حضانة، و17 غرفة عمليات، إلى جانب 32 جهازًا للأشعة، بما يدعم تقديم خدمات علاجية وتشخيصية متكاملة واستيعاب احتياجات المواطنين.

 أمراض القلب المعقدة

وشهدت مستشفيات الهيئة توطين تقنيات وتدخلات طبية وجراحية متقدمة، من أبرزها تقنية «SESAME» لعلاج بعض أمراض القلب المعقدة، والتي تُجرى لأول مرة في الشرق الأوسط، إلى جانب «Mitral Clip» لإصلاح الصمام الميترالي بالقسطرة، وتغيير الصمام الأورطي بالقسطرة، وجراحات القلب المفتوح، فضلًا عن القسطرة الطرفية المتقدمة واستخدام تقنية «IVUS» لتقييم الشرايين التاجية بالموجات الصوتية داخل الأوعية.

كما شملت الخدمات النوعية زراعة القوقعة، وجراحات علاج أمراض الأذن الوسطى، ومناظير القنوات المرارية «ERCP»، وكي الشريان الكلوي، وتسليك شرايين الساق بالبالون، وتركيب منظمات القلب الدائمة، إلى جانب جراحات العظام المتقدمة، ومنها ترقيع الرباط الصليبي بالمنظار وتركيب مفاصل الفخذ الكاملة، وإعادة البناء المعقدة للوجه ومحجر العين، والاستئصال الكامل للغدة الدرقية واستئصال الأورام، وعدد من جراحات النساء والتوليد والأطفال.

وفي إطار التوسع في الخدمات التخصصية، تستهدف الهيئة خلال العام الجاري التشغيل الرسمي لمستشفى نويبع، إلى جانب إنشاء أول وحدة للحروق بمجمع الفيروز الطبي، بما يضيف خدمات تخصصية جديدة للمواطنين داخل المحافظة.

تطبيق معايير الجودة والاعتماد

وأكدت الهيئة أن التوسع في الخدمات يتكامل مع جهود رفع كفاءة البنية التحتية وتطبيق معايير الجودة والاعتماد، حيث تُقدم الخدمات الصحية بجنوب سيناء من خلال 22 منشأة صحية، حصلت 17 منشأة منها على الاعتماد الكلي و3 منشآت على الاعتماد المبدئي، مع استمرار العمل على استكمال متطلبات الاعتماد للمنشآت المتبقية.

وتأتي هذه الإنجازات ضمن حملة «قصة الشامل.. 6 سنين نجاح ومكملين»، التي توثق بالأرقام رحلة تطور منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وما شهدته من تطوير للمنشآت والقدرات الطبية، وتوطين للتخصصات والتقنيات المتقدمة، وتعزيز لجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
 

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