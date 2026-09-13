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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة «قصة الشامل.. 6 سنين نجاح»

قصة الشامل.. 6 سنين نجاح
قصة الشامل.. 6 سنين نجاح
عبدالصمد ماهر

تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية حملة «قصة الشامل.. 6 سنين نجاح ومكملين»، لاستعراض وتوثيق إنجازات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، وما شهدته من تطور وتوسع في الخدمات الصحية على مدار ست سنوات، وذلك من خلال تسليط الضوء على ما تحقق على أرض الواقع بالأرقام والمؤشرات، حيث قدمت منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى 118 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن.

وتأتي الحملة لتروي جانبًا من قصة منظومة التأمين الصحي الشامل التي مثلت، ولا تزال، حلمًا للمصريين في الحصول على تغطية صحية شاملة ورعاية صحية متكاملة وعالية الجودة، من خلال توثيق ما تحقق منذ انطلاق المرحلة الأولى، وإبراز حجم التطور الذي شهدته منظومة تقديم الرعاية الصحية، وما تم إنجازه في تطوير المنشآت، ورفع كفاءة القدرات الطبية، والتوسع في الخدمات والتخصصات، وتحسين تجربة المنتفعين.

قصة الشامل.. 6 سنين نجاح ومكملين

وتستعرض «قصة الشامل.. 6 سنين نجاح ومكملين» حصاد المرحلة الأولى بمحافظاتها الست، وهي بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، محافظةً بمحافظة، بدءًا من بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وصولًا إلى أسوان، من خلال استعراض أبرز مؤشرات الأداء وحجم الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، والعمليات والتدخلات الجراحية، وتطور المنشآت والقدرات الطبية، ونسب الجودة والاعتماد، إلى جانب الخدمات التخصصية وفائقة التخصص، وأبرز التقنيات الطبية التي جرى توطينها داخل منشآت الهيئة.

وتوثق الحملة كذلك مسيرة التطور التي شهدتها منظومة تقديم الرعاية الصحية على مدار السنوات الست، وما صاحبها من توسع في خدمات الرعاية الأولية ومختلف مستويات الرعاية، ورفع كفاءة المنشآت الصحية، وتطوير القدرات الطبية، والتوسع في الخدمات التخصصية وفائقة التخصص، إلى جانب الاستثمار في الكوادر البشرية وبناء قدراتها، بما أسهم في تعزيز كفاءة المنظومة وتحسين تجربة المنتفعين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي حملة «قصة الشامل.. 6 سنين نجاح ومكملين» لتبرز نجاح رؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، وتوجهات الدولة المصرية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وبناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة تضع المواطن في قلب منظومة الرعاية وعلى رأس أولويات الدولة، وتعمل على ضمان إتاحة خدمات صحية ذات جودة، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بصحة المصريين وتحسين جودة حياتهم.

وتؤكد الهيئة العامة للرعاية الصحية أن «قصة الشامل.. 6 سنين نجاح ومكملين» لا تقتصر على استعراض الأرقام، إنما تمثل توثيقًا لمسيرة عمل وإنجاز وتطوير مستمرة، وتجسيدًا لما تحقق من خطوات خلال تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مع مواصلة البناء على مكتسباتها واستكمال مسيرة التطوير والتوسع في الخدمات والتخصصات والتقنيات الطبية، بما يعزز جودة واستدامة خدمات المنظومة.

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