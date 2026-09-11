حقائب مدارس ورعاية الصحية.. مؤسسة أبو العينين تشارك في قافلة إيد واحدة بالأقصر| صور

شاركت مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي، اليوم الجمعة، في القافلة الشاملة لمبادرة «إيد واحدة» بقرية العديسات القبلية، مركز الأقصر، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتقديم الرعاية والمساعدات للأسر الأولى بالرعاية.

وقدمت المؤسسة كراتين المواد الغذائية والسلع الأساسية، والكراسي الطبية المتحركة والأدوية، إلى جانب الحقائب المدرسية المجهزة بالأدوات والمستلزمات الدراسية، لمساعدة أبناء الأسر المستفيدة مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وشملت مشاركة المؤسسة لعب الأطفال والهدايا، ضمن الأنشطة الترفيهية التي تستهدف إدخال الفرحة إلى قلوب الصغار، إلى جانب المساعدات الاجتماعية والصحية المقدمة لأهالي القرية.

جاءت مشاركة مؤسسة أبو العينين بتوجيهات النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارتها، ومتابعة السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس الإدارة، في إطار دور المؤسسة الممتد منذ أكثر من 45 عامًا في خدمة الأسر الأولى بالرعاية.

وتضم قافلة الأقصر خدمات طبية واجتماعية ودعمًا غذائيًا وبرامج للتمكين الاقتصادي، فضلًا عن الأنشطة التوعوية والثقافية والترفيهية، من خلال تكامل جهود مؤسسات التحالف الوطني.

وتعد الأقصر محطة جديدة ضمن القوافل الثماني للمرحلة الثالثة من مبادرة «إيد واحدة»، والتي انطلقت في محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، وصولًا إلى الأقصر.

وتواصل مؤسسة أبو العينين مشاركتها في قوافل المبادرة بآلاف الكراتين وأطنان المواد الغذائية، والكراسي الطبية والأدوية والحقائب والأدوات المدرسية ولعب الأطفال، دعمًا لجهود التحالف الوطني في الوصول إلى أهالي قرى ونجوع الصعيد.

تأتي القوافل ضمن جهود التحالف الوطني لتوسيع نطاق الخدمات والمساعدات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، تحت شعار: «لأن الخير لما يتجمع.. يوصل أبعد»