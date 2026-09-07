قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى شوبير: جمهور الأهلي على الحلوة والمرة معاه.. وبنشكر دعمهم المتواصل للفريق
لقطة لم تظهر على الشاشة.. شوبير يكشف ماذا فعل قبل ركلة جزاء برشلونة
مهاجمة أهداف معادية في ختام تدريب نسور الحضارة بين القوات الجوية المصرية والصينية.. فيديو وصور
ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة الرابعة.. بيراميدز يتصدر والأهلي وصيفًا
400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها
وزير الخارجية: مصر ترفض المساس بسيادة الدول العربية وتدعو للعودة إلى المسار الدبلوماسي
الأرصاد : استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
برلمانية: تفعيل مبادرة "علاجك في مصر" يعكس حرص الدولة على مصلحة أبنائها بالخارج
وزير الخارجية أمام الجامعة العربية: رؤية مصرية لتعزيز القدرة الجماعية على حماية الأمن العربي
عربية وأجنبية.. الموعد النهائي لتسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة
نتنياهو وكاتس يوجهان جيش الاحتلال بشن حرب شاملة ضد مسؤولي السلطة الفلسطينية
هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب شرق السليمانية بالعراق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية: 10 مستشفيات تقود المرحلة الأولى للتشغيل التجريبي للتأمين الشامل بالمنيا

الهيئة العامة للرعاية الصحية
الهيئة العامة للرعاية الصحية
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن هناك 10 مستشفيات تمثل المرحلة الأولى للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، وذلك في إطار الاستعداد التدريجي للانطلاق الرسمي للمنظومة بالمحافظة، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الثانية لتطبيق التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت الهيئة أن قائمة المستشفيات المقرر أن تقود الانطلاقة التشغيلية تضم: ديرمواس التخصصي، حميات ديرمواس، ملوي التخصصي، العدوة المركزي الجديدة، الصحة الإنجابية، سمالوط التخصصي، جراحات اليوم الواحد بسمالوط، أورام سمالوط، أورام المنيا، ومستشفى التأمين الصحي بالمنيا.

وأكدت الهيئة أن هذه المستشفيات تمثل النواة الأولى لخدمات المستشفيات داخل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا، بما يدعم توفير خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية، والخدمات التخصصية والدقيقة، والجراحات والتدخلات الطبية المتقدمة، وفقًا للاحتياجات الصحية للمواطنين.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم استلام 7 مستشفيات حتى الآن، فيما يجري تطوير مستشفيين، ويجري العمل على مستشفى واحد، وذلك ضمن المنشآت التي شمل نقل تبعيتها من وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها إلى الهيئة، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1449 لسنة 2026.

 إجمالي منشآت الرعاية الثانوية 

وكشفت الهيئة أن إجمالي منشآت الرعاية الثانوية والثالثية التابعة لها بمحافظة المنيا سيصل عند اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل إلى 26 مستشفى ومجمعًا طبيًا، بما يعزز قدرة المحافظة على تقديم خدمات طبية متكاملة ومتخصصة، ويدعم التوسع في خدمات الجراحات والتخصصات الدقيقة والتدخلات الطبية المتقدمة.

وأضافت أن منظومة الخدمات بالمحافظة ستضم مراكز تخصصية أبرزها في مجالات الأورام والكلى وصحة المرأة والطفل، بما يتيح تقديم خدمات نوعية ومتقدمة، ويدعم تكامل مستويات الرعاية الصحية، ويعزز قدرة المنظومة على تلبية الاحتياجات الصحية المختلفة للمواطنين.

وأوضحت الهيئة أن الخطة المستقبلية تتضمن إنشاء 3 مجمعات طبية كبرى في سمالوط وملوي، بطاقة استيعابية تصل إلى 500 سرير لكل مجمع، بما يمثل إضافة نوعية إلى البنية الصحية بالمحافظة، ويرفع قدرتها على استيعاب التوسع في أعداد المنتفعين، وتقديم خدمات طبية أكثر تنوعًا وتخصصًا.

وأكدت الهيئة أن التشغيل التجريبي يستهدف اختبار جاهزية المستشفيات والكوادر الطبية والإدارية والتجهيزات ومسارات تقديم الخدمة، والتأكد من تكامل مختلف عناصر التشغيل، بما يضمن الانتقال إلى التشغيل الرسمي وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة وسلامة المرضى.

وأشارت إلى أن التوسع في المستشفيات والمجمعات الطبية لا يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية فقط، وإنما يستهدف أيضًا تطوير نموذج متكامل للرعاية الصحية، يضمن انتقال المواطن بين مستويات الخدمة المختلفة وفق احتياجاته الصحية، بدءًا من الرعاية الأولية، وصولًا إلى الخدمات التخصصية والدقيقة.

وتواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية، ضمن الحملة الإعلامية «اعرف منظومتك»، تعريف المواطنين بالمستشفيات والمجمعات الطبية والمراكز التخصصية، والخدمات الطبية التي توفرها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة المنيا، بما يساعد المواطنين على معرفة أماكن تقديم الخدمات والاستفادة منها وفقًا لاحتياجاتهم الصحية.

التشغيل التجريبي هيئة الرعاية الصحية المنيا ملوي التخصصي العدوة المركزي الهيئة العامة للرعاية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

أرشيفية

كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة

إمام عاشور

مفاجأة.. إمام عاشور المستثنى الوحيد من نظام عقود الأهلي

بيزيرا

موافق على رحيله بشرط.. تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

ترشيحاتنا

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي

كيف ردّ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على نائب ترامب حول مسألة الحرب

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت تجاه ليبيا ودعمها لمؤسسات الدولة

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي نظيرته اليمنية ويبحث سبل دعم الاستقرار في اليمن وتعزيز العلاقات الثنائية

بالصور

مهاجمة أهداف معادية في ختام تدريب نسور الحضارة بين القوات الجوية المصرية والصينية.. فيديو وصور

صورة من المناورة
صورة من المناورة
صورة من المناورة

«قصة الأسد» تعود من جديد.. نجمات تميزن بـ صيحات شعر التمانينات

«قصة الأسد» تعود من جديد.. أشهر صيحات شعر التمانينات التي خطفت الأنظار
«قصة الأسد» تعود من جديد.. أشهر صيحات شعر التمانينات التي خطفت الأنظار
«قصة الأسد» تعود من جديد.. أشهر صيحات شعر التمانينات التي خطفت الأنظار

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

هبة كامل
هبة كامل
هبة كامل

للانش بوكس صحى.. صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون

صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون
صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون
صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد