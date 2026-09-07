الرعاية الصحية: نمتلك أكثر من 6 ملايين سجل صحي إلكتروني و300 منشأة مدعمة بالتكنولوجيا

قال الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الهيئة تمتلك حاليا أكثر من 6 ملايين سجل صحي إلكتروني، فيما تجاوز عدد المنشآت الصحية المدعمة بالتكنولوجيا الرقمية 300 منشأة.

وأضاف راشد، خلال كلمته على هامش منتدى GS1 للشرق الأوسط وأفريقيا 2026، أن الهيئة تواصل التوسع في تطبيق نظم المعلومات الصحية، بما يشمل نظم إدارة المعامل، والأرشفة والاتصال بالصور الطبية، ونظم إدارة الموارد والأصول، إلى جانب تطوير منظومة سلاسل الإمداد.



المنظومة لا تتوقف عند إدارة المخزون

وأكد أن أهمية هذه المنظومة لا تتوقف عند إدارة المخزون أو تتبع المنتجات، وإنما تمتد إلى بناء بيانات مترابطة تدعم التخطيط واتخاذ القرار، وتربط بين إدارة الموارد وجودة الخدمة وسلامة المريض.

وأشار إلى أن تطوير سلاسل الإمداد أصبح أحد المرتكزات الأساسية لضمان توافر الاحتياجات وإدارة المخزون بكفاءة، بما يضمن جاهزية المنشآت الصحية واستمرارية تقديم الخدمات.