خلال جولته بمدارس الغربية|وزير التعليم يوجه بتدريس المناهج بالفصول بصورة تفاعلية

في إطار جولاته الميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد 2026/2027، تفقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، عددًا من مدارس محافظة الغربية، للاطمئنان على جاهزية المدارس خلال استقبال الطلاب، وانتظام الدراسة بمختلف المراحل التعليمية.

وخلال جولته بمحافظة الغربية، حرص الوزير على متابعة انتظام اليوم الدراسي داخل مدرسة قطور الثانوية المشتركة التابعة لإدارة قطور التعليمية، كما تفقد مدرستي السادات الابتدائية، والشهيد محمد أنور السادات الإعدادية بنات، التابعتين للإدارة التعليمية ذاتها.

وخلال زيارته للمدارس الثلاثة، تفقد الوزير الفصول الدراسية، واطمأن على جاهزيتها لاستيعاب واستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي، وناقش عددًا من الموضوعات المرتبطة بسير العملية التعليمية وتطبيق المناهج الدراسية الجديدة.

كما حرص الوزير على إجراء حوار مع عدد من الطلاب، مؤكدًا أهمية متابعة تطبيق تدريس المناهج داخل الفصول بصورة تفاعلية لتحقيق الاستفادة القصوى للطالب، والوقوف على أي تحديات قد تواجه المعلمين أو الطلاب، والعمل على معالجتها.

وتابع الوزير كذلك موقف انتظام الطلاب في الدراسة، مؤكدًا أهمية الحضور والمواظبة، وضرورة أن تكون التقييمات داخل المدرسة جادة ومرتبطة بمستوى الطالب الحقيقي، بما يعزز من التزام الطلاب بالحضور والاستفادة من العملية التعليمية.

كما شدد الوزير محمد عبد اللطيف على أهمية متابعة مستوى الطلاب بصورة مستمرة، وعدم الاكتفاء بانتظام الحضور، مع ضرورة أن يحرص المعلمون على الوقوف على المستوى الفعلي للطلاب ودعمهم وفقًا لاحتياجاتهم التعليمية.

واطمأن الوزير كذلك على انتظام توزيع الكتب الدراسية، وموقف وصول الكتب إلى المدارس ومنها إلى الطلاب، كما حرص على متابعة مختلف الأنشطة المقدمة للطلاب داخل المدارس، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية متكاملة لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، وإنما تسهم كذلك في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وقدراته.

وأشاد وزير التربية والتعليم بانتظام الدراسة في أول أيام العام الدراسي، وبجهود إدارات المدارس والمعلمين في الاستعداد للعام الجديد، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على مستوى الأداء واستمرارية المتابعة الميدانية من جانب المديريات والإدارات التعليمية، ورصد أي تحديات تواجه العملية التعليمية والتعامل معها بصورة فورية، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية تمثل عنصرًا أساسيًا في ضمان انتظام الدراسة وتحسين جودة الأداء داخل المدارس.

وفي ختام جولته التفقدية بمدارس محافظة الغربية، التقى الوزير بعدد من أولياء الأمور، حيث أشادوا بانتظام العملية التعليمية في يومها الأول، كما استمع لآرائهم حول المناهج الدراسية.