نائب وزير الصحة يتابع تطوير خدمات الرعاية الصحية ودعم صحة الام والطفل مع ممثلي منظمة الصحة العالمية

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي منظمة الصحة العالمية لمناقشة تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، ودعم برامج صحة الأم والطفل، ومستجدات مبادرة «ضيوفنا»، في إطار تعزيز التعاون المشترك ورفع كفاءة الخدمات الصحية.

وأكدت أهمية تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية في تقديم خدمات متكاملة للمرأة والطفل، مع التركيز على الكشف المبكر والمتابعة والتدخل في الوقت المناسب، مشيدة بدعم المنظمة، ومشددة على تكثيف برامج التدريب لرفع كفاءة الأطباء وهيئة التمريض.

تقديم الخدمات المناسبة

وناقش الاجتماع متابعة الاحتياجات الصحية وتحديد الأولويات لضمان تقديم الخدمات المناسبة، ودعم الكشف المبكر وصحة النساء والأطفال وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل مكملات الـMMS، وتعزيز الاستفادة من خدمات الرعاية الأولية.

كما استعرض الجانبان آليات التدريب المقترحة لمقدمي الخدمات الصحية، وإمكانية إنشاء مركز متخصص للمناظير للأطفال لدعم التشخيص والعلاج المبكر.

وشددت الدكتورة عبلة على ضرورة تكامل الخدمات داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية لتشمل الطوارئ وصحة المرأة والطفل وطب الأسرة والتطعيمات والعلاج الطبيعي وغيرها.

وتناول الاجتماع دعم الرضاعة الطبيعية والحد من الولادات القيصرية غير الضرورية وتعزيز المتابعة الصحية، إلى جانب برامج التدريب المتعلقة بحماية الطفل (Child Protection وSafeguarding) لرفع قدرات الفرق الصحية وتوفير بيئة آمنة داخل المنشآت.