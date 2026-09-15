قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمزة عبد الكريم يكشف أول ذكرى له مع برشلونة: شاهدت ريمونتادا باريس مع أخي
وزير الرياضة: قضيت أول 3 أشهر في فهم طبيعة العمل.. وحجم الوزارة كان أكبر مما توقعت
النائب باسل عادل لـ«صدى البلد»: المعارضة ليست خصومة.. ولا بد من حلول لأزمة الإيجار القديم
ولي العهد السعودي: المباحثات مع الرئيس السيسي أظهرت الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون
‏الرئيس اللبناني: نرحب بأية دولة ترغب في إبقاء قواتها بالجنوب بعد مغادرة اليونيفيل
حمزة عبد الكريم: دعم الجماهير المصرية ليس ضغطا.. وأحاول أن أجعلهم فخورين بي
حمزة عبد الكريم يكشف حلمه مع برشلونة بعد تجديد عقده حتى 2030
بعد تجديد عقده حتى 2030.. حمزة عبد الكريم يحلم بنهائي دوري الأبطال في كامب نو
السعر 800 جنيه.. استخراج بطاقة شخصية في نفس اليوم
تشكيل أبوقير للأسمدة ضد الأهلي في الدوري المصري
حمزة عبد الكريم: دقائق المشاركة مع برشلونة ستأتي.. والأهم أن أكون مستعدا لاستغلال الفرصة
بعد التوقيع حتى 2030.. حمزة عبد الكريم: هدفي التألق وتسجيل الأهداف مع برشلونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب وزير الصحة يتابع تطوير خدمات الرعاية الصحية ودعم صحة الام والطفل مع ممثلي منظمة الصحة العالمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي منظمة الصحة العالمية لمناقشة تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، ودعم برامج صحة الأم والطفل، ومستجدات مبادرة «ضيوفنا»، في إطار تعزيز التعاون المشترك ورفع كفاءة الخدمات الصحية.

وأكدت أهمية تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية في تقديم خدمات متكاملة للمرأة والطفل، مع التركيز على الكشف المبكر والمتابعة والتدخل في الوقت المناسب، مشيدة بدعم المنظمة، ومشددة على تكثيف برامج التدريب لرفع كفاءة الأطباء وهيئة التمريض.

تقديم الخدمات المناسبة

وناقش الاجتماع متابعة الاحتياجات الصحية وتحديد الأولويات لضمان تقديم الخدمات المناسبة، ودعم الكشف المبكر وصحة النساء والأطفال وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل مكملات الـMMS، وتعزيز الاستفادة من خدمات الرعاية الأولية.

كما استعرض الجانبان آليات التدريب المقترحة لمقدمي الخدمات الصحية، وإمكانية إنشاء مركز متخصص للمناظير للأطفال لدعم التشخيص والعلاج المبكر.

وشددت الدكتورة عبلة على ضرورة تكامل الخدمات داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية لتشمل الطوارئ وصحة المرأة والطفل وطب الأسرة والتطعيمات والعلاج الطبيعي وغيرها.

وتناول الاجتماع دعم الرضاعة الطبيعية والحد من الولادات القيصرية غير الضرورية وتعزيز المتابعة الصحية، إلى جانب برامج التدريب المتعلقة بحماية الطفل (Child Protection وSafeguarding) لرفع قدرات الفرق الصحية وتوفير بيئة آمنة داخل المنشآت.

صحة الأم ضيوفنا الرعاية الصحية التمريض وزير الصحة صحة الام الصحة العالمية لمرأة والطفل الولادات القيصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام عن التحويلات

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

رسمياً .. موعد مرتبات سبتمبر 2026 بعد قرار المالية

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

محمد صلاح

محمد صلاح في أحدث ظهور من تركيا

الذهب

فرصة للشراء.. انخفاض سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

أرشيفية

الأرصاد تكشف مفاجآت بشأن الطقس حتى نهاية الصيف

البنزين

أسعار البنزين والسولار.. وزير سابق يكشف مفاجأة قبل اجتماع تسعير الطاقة

الزمالك

موعد بطولة كأس السوبر المصري.. مواجهتان ناريتان بين الزمالك والمصري والأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

الأهلي

جدول مباريات اليوم.. وجبة كروية دسمة في الدوريين المصري والإسباني

السكة الحديد

عمل وتدريب بالسكة الحديد.. تفاصيل التقديم في معهد وردان قبل غلق الباب

آيفون

صدمة في سوق الهواتف.. قائمة أسعار آيفون الجديدة: يقترب من ربع مليون جنيه

بالصور

طريقة عمل البصارة.. السمنة البلدي والسبانخ سر الطعم واللون

طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة

ريا سيهورن تفوز بجائزة إيمي للمرة الأولى في مسيرتها عن Pluribus

ريا سيهورن
ريا سيهورن
ريا سيهورن

بالنظارة.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة عصرية

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

هل العيش الفينو أفضل لسندوتشات المدرسة؟.. طبيب تغذية يكشف الاختيار الصحي للأطفال

هل العيش الفينو صحي للأطفال؟
هل العيش الفينو صحي للأطفال؟
هل العيش الفينو صحي للأطفال؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد