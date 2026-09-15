كاظم الساهر يحتفل بألبوم "بلا عنوان" بحفلة في التجمع

يستعد الفنان كاظم الساهر لتقديم حفله الغنائي المقرر يوم 18 سبتمبر في التجمع الخامس، في إطار احتفاله بإطلاق ألبومه الجديد "بلا عنوان".



ووصل الساهر إلى مصر قبل يومين لبدء بروفات مكثفة تحضيرًا للحفل، حيث حرصت الفنانة غادة رجب ووالدها الموسيقار رضا رجب على استقباله لدى وصوله.



من جهتها أعلنت الجهة المنظمة للحفل أن التذاكر نفدت بالكامل خلال الساعات الأولى من طرحها، في إشارة إلى الحماس الكبير الذي يحيط بالحدث.



وشارك الساهر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك البوستر الدعائي للحفل، معبّرًا عن محبته لمصر بقوله: "أم الدنيا مصر".



يذكر أن ألبوم "بلا عنوان" يضم 12 أغنية، ويشهد تعاون الساهر مع نخبة من الشعراء والموزعين الموسيقيين، بأساليب وألوان فنية متنوعة.