حمزة عبد الكريم: دقائق المشاركة مع برشلونة ستأتي.. والأهم أن أكون مستعدا لاستغلال الفرصة

تحدث حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر ونادي برشلونة الإسباني، عن موقفه من المشاركة مع الفريق الأول، مؤكدًا أن قرار حصوله على دقائق اللعب يعود إلى المدير الفني، مشددًا على أهمية التطور والعمل المستمر من أجل استغلال الفرص عند حصوله عليها.

وقال حمزة عبد الكريم، في تصريحات إعلامية، ردًا على سؤال بشأن عدم حصوله حتى الآن على الكثير من وقت اللعب مع الفريق الأول، وما إذا كان الاتفاق يقضي بالمشاركة بشكل أكبر مع الفريق الثاني: «شكرًا لك أولًا وقبل كل شيء، أعتقد أن البقاء مع النادي وتجديد العقد وتمثيل هذا النادي هو حلم لأي شخص».

وأضاف: «أما فيما يتعلق بالدقائق، فأعتقد أننا جميعًا نعرف أن هذا قرار المدرب، وأول شيء عليك فعله هو احترام قراره».

وتابع مهاجم برشلونة: «عليك أن ترى الجوانب التي تحتاج إلى العمل عليها، وأن تتطور في الأمور التي يمكنك تحسينها، وأعتقد أننا نفعل ذلك كل يوم، نحاول أن نتحسن كل يوم، ونحاول أن نعمل كفريق كل يوم».

وأوضح حمزة عبد الكريم: «بالنسبة لي شخصيًا، لا يوجد خطأ في أن تقول إن عليك أن تتحسن، وبالطبع أنا أعرف أن عليّ أن أتحسن».

واختتم حديثه قائلًا: «أما بالنسبة إلى الدقائق، فأنا متأكد أنها ستأتي، الأمر يتعلق فقط بأن تكون مستعدًا، حتى عندما تأتي فرصتك تتمكن من استغلالها إلى أقصى حد».

وكان حمزة عبد الكريم قد وقع اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، عقده الجديد مع برشلونة، ليستمر داخل قلعة البلوجرانا حتى عام 2030، في خطوة جديدة تؤكد تمسك النادي الكتالوني بالمهاجم المصري الشاب.

وجرت مراسم توقيع العقد الجديد داخل مكتب خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بحضور اللاعب وممثلي النادي، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد حمزة عبد الكريم.

وكان برشلونة قد أعلن الجمعة الماضية توصله إلى اتفاق مع حمزة عبد الكريم لتجديد عقده حتى عام 2030، قبل أن يتم توقيع العقود رسميًا اليوم الثلاثاء.