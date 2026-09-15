هالاند النيل.. حمزة عبد الكريم يكشف رأيه في تشبيهه بمهاجم مانشستر سيتي

علّق حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر ونادي برشلونة الإسباني، على تشبيهه بالنرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بعدما أطلق عليه عدد من المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقب «هالاند النيل».

وقال حمزة عبد الكريم، في تصريحات إعلامية، عن رأيه في هذا اللقب وتشبيهه بهالاند: «نعم، عندما يسألني أحد عن اللاعبين الذين أنظر إليهم وأتعلم منهم، فأعتقد أن هالاند أيضًا مهاجم مذهل، لديه الكثير من نقاط القوة».

وأضاف: «ودائمًا عندما أشاهده، أجد شيئًا يمكنني أن أتعلمه منه وشيئًا يمكنني أن أضيفه إلى لعبي، ونحن جميعًا نعرف مدى قوته في تسجيل الأهداف».

وتابع مهاجم برشلونة: «هو دائمًا، يمكن القول، في المكان الصحيح، وهذا شيء يمكنك أن تتعلم منه».

واختتم حمزة عبد الكريم حديثه مازحًا: «وأستطيع أن أفهم لماذا تقولون هالاند النيل».

وتأتي تصريحات حمزة عبد الكريم بالتزامن مع توقيعه، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، عقده الجديد مع برشلونة، ليستمر داخل قلعة البلوجرانا حتى عام 2030، في خطوة جديدة تؤكد تمسك النادي الكتالوني بالمهاجم المصري الشاب.

وجرت مراسم توقيع العقد الجديد داخل مكتب خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بحضور اللاعب وممثلي النادي، عقب التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد حمزة عبد الكريم، الذي أصبح أحد أبرز المواهب الصاعدة داخل الفريق الكتالوني.

وكان برشلونة قد أعلن الجمعة الماضية توصله إلى اتفاق مع حمزة عبد الكريم لتجديد عقده حتى عام 2030، قبل أن يتم توقيع العقود رسميًا اليوم الثلاثاء.