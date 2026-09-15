‏الرئيس اللبناني: نرحب بأية دولة ترغب في إبقاء قواتها بالجنوب بعد مغادرة اليونيفيل

أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته كاملة في مختلف المناطق، نافياً صحة الادعاءات الإسرائيلية التي تتهم المؤسسة العسكرية بالتقصير في أداء مهامها.

وشدد الرئيس اللبناني على أن الجيش يواصل تنفيذ مسؤولياته وفقاً للإمكانات المتاحة، مؤكداً تمسك الدولة اللبنانية بدور المؤسسات الرسمية في حفظ الأمن والاستقرار وحماية السيادة الوطنية.

وفي سياق متصل، دعا الرئيس اللبناني الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في جهود إعادة إعمار لبنان، مشيراً إلى أهمية الدعم الدولي في مساعدة البلاد على تجاوز تداعيات الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمناطق المتضررة.

كما رحب الرئيس اللبناني بأية دولة تبدي رغبة في إبقاء قواتها في جنوب لبنان بعد مغادرة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، معتبراً أن استمرار الحضور الدولي في المنطقة يمكن أن يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الأمن.