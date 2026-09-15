نائب محافظ أسوان يتفقد مدرسة المهندس محمد مكاوى يعقوب الرسمية للغات

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمواصلة الزيارات والمرور الميدانى على المدارس للإطمئنان على إنتظام سير العملية التعليمية داخل مختلف مدارس المحافظة بكافة الإدارات التعليمية ، والتأكد من توفير كافة الإمكانيات والإحتياجات اللازمة لتهيئة المناخ التعليمى المناسب للطلاب مع إنطلاق العام الدراسى الجديد 2026/2027 .

وفى هذا الإطار ، قام أسامة رزق داود نائب المحافظ بجولة ميدانية داخل مدرسة المهندس محمد مكاوى يعقوب الرسمية للغات بطريق السادات ، وذلك برفقة الدكتور إبراهيم قناوى وكيل مديرية التربية والتعليم ، وعصمت أحمد مدير إدارة أسوان التعليمية ، وعدد من القيادات التعليمية بالمدرسة .

إنتظام سير العملية التعليمية

وخلال الجولة ، إطمأن نائب المحافظ على انتظام حضور الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، وسير العملية التعليمية بمختلف الفصول والمراحل الدراسية ، فضلاً عن الوقوف على مدى جاهزية المدرسة وإستعدادها لإستقبال الطلاب وتوفير كافة متطلباتهم التعليمية .

توفير الوسائل التعليمية وتهيئة بيئة مناسبة للطلاب



وأطمأن داود على توفير مختلف الوسائل والأدوات التعليمية للطلاب بالمراحل الدراسية المتنوعة ، بما يساهم فى إتاحة أجواء تعليمية مناسبة أمامهم للتحصيل الدراسى ، وتحقيق الإستفادة المرجوة من العملية التعليمية ، موجهاً بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة العامة داخل المدرسة ، والحفاظ على المظهر الحضارى والمنظومة التعليمية المتكاملة .

كما تابع نائب المحافظ مستوى الخدمات المقدمة للطلاب ، والتأكد من توافر عناصر الأمن والسلامة داخل المدرسة ، مع التشديد على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة والنظافة ، والتعامل الفورى مع أى ملاحظات أو إحتياجات قد تؤثر على إنتظام العملية التعليمية .

التأكيد على الإنضباط والإهتمام بالطلاب

وشدد نائب المحافظ على أهمية الإلتزام بالإنضباط المدرسى منذ اليوم الأول للدراسة ، وتعزيز التواصل بين إدارة المدرسة والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور ، بما يساهم فى توفير بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة ، مؤكداً أن الإهتمام بالطلاب وتحسين جودة الخدمات التعليمية يأتى فى مقدمة أولويات المحافظة .

كما أكد على ضرورة الإهتمام بالأنشطة المدرسية والثقافية والرياضية ، وإكتشاف ورعاية المواهب الطلابية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم ، بما يساهم فى بناء شخصية متكاملة للطلاب ويعزز من قدرتهم على المشاركة والإبداع .

