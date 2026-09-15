السفارة الأمريكية بلبنان: واشنطن ملتزمة بدعم الحكومة والجيش وتعزيز الاستقرار في الجنوب

أكدت السفارة الأمريكية في لبنان التزام واشنطن بدعم الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في البلاد.

وقالت السفارة إن السفير الأمريكي في لبنان أجرى زيارة إلى جنوب البلاد بهدف تقييم الأوضاع ميدانياً والاطلاع على التحديات التي تواجه المناطق التجريبية، في إطار متابعة التطورات الأمنية والإنسانية في المنطقة.

وشددت السفارة الأمريكية على أن واشنطن ستواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية من أجل دعم الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، مؤكدة أهمية التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات وتعزيز الهدوء في المنطقة.

وأكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته كاملة في مختلف المناطق، نافياً صحة الادعاءات الإسرائيلية التي تتهم المؤسسة العسكرية بالتقصير في أداء مهامها.

وشدد الرئيس اللبناني على أن الجيش يواصل تنفيذ مسؤولياته وفقاً للإمكانات المتاحة، مؤكداً تمسك الدولة اللبنانية بدور المؤسسات الرسمية في حفظ الأمن والاستقرار وحماية السيادة الوطنية.

وفي سياق متصل، دعا الرئيس اللبناني الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في جهود إعادة إعمار لبنان، مشيراً إلى أهمية الدعم الدولي في مساعدة البلاد على تجاوز تداعيات الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمناطق المتضررة.

كما رحب الرئيس اللبناني بأية دولة تبدي رغبة في إبقاء قواتها في جنوب لبنان بعد مغادرة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، معتبراً أن استمرار الحضور الدولي في المنطقة يمكن أن يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الأمن.