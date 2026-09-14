وزيرا داخلية لبنان وباكستان يبحثان تعزيز التعاون الأمني ومواجهة التحديات المشتركة

بحث وزير الداخلية والبلديات اللبنانى أحمد الحجار، مع وزير الداخلية ومكافحة المخدرات الباكستاني محسن نقوي، العلاقات الثمائية وسبل تعزيزها، لا سيما على المستوى الأمني، في ظل الظروف التي يمر بها لبنان واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب.

وشكّل الأمن والتنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين محوراً أساسياً من المحادثات الموسعة، التي انعقدت، اليوم الاثنين، وشارك فيها إلى جانب الوزير اللبناني سفير لبنان لدى باكستان عبدالعزيز عيسى، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، وأمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد محمود قبرصلي.

وبحث الحجار ونقوي التحديات الأمنية المشتركة والمتغيرات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن الدول واستقرارها، إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية وتطوير آلية عملية للتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات، بما يساهم في تعزيز القدرات المؤسساتية ومواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وشدد على أن "التعاون الأمني يشكل ركيزة أساسية في حماية الاستقرار وتعزيز قدرة المؤسسات الأمنية على مواجهة التحديات المشتركة".

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حيال عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وأكدا مواصلة التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار.