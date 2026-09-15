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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال شعبان يحذر من النوم في النور: يزيد من مخاطر تضخم عضلة القلب

جمال شعبان
جمال شعبان
اخبار توك شو

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن التعرض للإضاءة لفترة طويلة خلال الليل، والنوم في النور، قد يجعل الأشخاص عرضة للإصابة بتضخم في عضلة البطين الأيسر بالقلب، والأذين الأيسر، وأحيانًا البطين الأيمن.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن النوم في السكينة يكون له آثار إيجابية على جسم المواطنين، وأن النوم في الظلام وصية من سيدنا رسول الله.

ولفت إلى أن إضاءة النور في الليل تسبب خداعًا للغدد، وتجعل الغدد تعمل على إفرازات، وتتسبب في تضخم عضلة البطين الأيسر، ومشكلات في القلب وأعضاء الجسم.

وأوضح أنه يطالب المواطنين بالنوم في الظلام للحفاظ على صحة القلب، وأن ينام كل شخص نومًا كافيًا.

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