صحة الطفل تبدأ من البيت.. جمال شعبان يوجه نصائح عاجلة للأسر

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تتجه أنظار الأسر إلى تجهيز أبنائها للعودة إلى المدارس، ليس فقط من خلال توفير الأدوات والملابس، وإنما أيضًا بالاهتمام بالتغذية السليمة والنوم الكافي، في الوقت الذي حذر فيه الدكتور جمال شعبان من مخاطر أخرى تهدد صحة الشباب، أبرزها التدخين والتوتر المستمر.

ووجه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، نصائح مهمة لطلاب المدارس والأسر مع بداية العام الدراسي، مؤكدًا أهمية الاهتمام بالوجبات التي يتناولها الأطفال، والتأكد من حصولهم على الغذاء الصحي قبل التوجه إلى المدرسة.

وجبة الإفطار مهمة قبل الذهاب إلى المدرسة

وقال الدكتور جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، إنه ينصح الأسر بتجهيز الوجبات في المنزل للأطفال قبل الذهاب إلى المدرسة، مع ضرورة تناول الطالب الطعام قبل التوجه إلى المدرسة.

وأضاف أن بعض الطلاب قد يقومون بإلقاء الوجبات التي يتم وضعها في الـ«لانش بوكس»، ولذلك يجب على الأسر الاهتمام بوجبات الأطفال ومتابعتهم والتأكد من تناولهم الطعام، بدلًا من الاكتفاء بوضع الوجبة داخل حقيبة المدرسة.

وأشار إلى أهمية تناول الأطفال للأطعمة المفيدة، وعلى رأسها البيض والفراخ، بالإضافة إلى شرب اللبن، مؤكدًا ضرورة النوم مبكرًا والحصول على عدد ساعات كافية من النوم.

التدخين.. خطر يهدد قلوب الشباب

في سياق آخر، حذر الدكتور جمال شعبان من خطورة التدخين على صحة الشباب، مؤكدًا أن التدخين من أبرز الأسباب التي تتسبب في المشكلات القلبية لدى هذه الفئة العمرية.

وطالب الشباب بالابتعاد عن التدخين والتوقف عنه، مشيرًا إلى أن الخطر لا يقتصر على السجائر التقليدية، وإنما يمتد أيضًا إلى السجائر الإلكترونية التي يلجأ إليها بعض الشباب.

وأكد أن السجائر الإلكترونية ليست خيارًا آمنًا، محذرًا الشباب من خطورتها على القلب.

«الزعل ضيف وليس صاحب بيت»

ولم يقتصر تحذير العميد السابق لمعهد القلب القومي على التدخين، حيث أشار إلى أن التوتر والزعل من العوامل التي يجب الانتباه إليها، مطالبًا الجميع بعدم الاستسلام لحالات التوتر المستمرة، ومحاولة التكيف مع المشكلات والضغوط التي تفرضها الحياة.

وشدد على أهمية أن يكون الزعل عابرًا وليس ضيفًا دائمًا، خاصة أن الضغوط النفسية قد تؤثر على الصحة بشكل عام.

ضغوط نفسية تواجه الأطفال

ولفت الدكتور جمال شعبان إلى أن الأطفال أنفسهم قد يتعرضون منذ الصغر لضغوط وتوترات مختلفة، الأمر الذي يستدعي اهتمام الأسر بالحالة النفسية لأبنائهم وعدم تجاهل أي تغيرات قد تطرأ عليهم.

كما دعا إلى الاهتمام بإجراء الفحوصات الطبية بصورة دورية، مؤكدًا أن الوقاية والانتباه المبكر للحالة الصحية يمثلان أهمية كبيرة في الحفاظ على صحة الأطفال والشباب.