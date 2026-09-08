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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سنظل أوفياء.. جمال شعبان يمازح جماهير الزمالك بعد التقدم على أبو قير

جمال شعبان
جمال شعبان
اخبار التوك شو

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن لديه خبرًا سارًا لجماهير نادي الزمالك، موضحًا أن الزمالك تقدم على فريق أبو قير للأسمدة، خلال الدقائق الماضية، وتحديدا في منتصف الشوط الأول من المباراة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أنه يحمد الله على تقدم الزمالك، معلقًا: «مش هيكون عندنا مشكلات قلبية اليوم عند أحد جماهير الزمالك».

وفي لقطة طريفة، أكد أن «تشجيع الزمالك من عوامل الخطورة على القلب»، مشيرًا إلى أن مشجعي الزمالك لديهم صبر، ويتكيفون مع ضغوط الحياة.

«سنظل أوفياء»

 

وأشار إلى أن جماهير نادي الزمالك يرددون «سنظل أوفياء»، وفي حالة الفوز يفرحون، وفي حالة الهزيمة يتحملون ويصبرون.

نجح محمد إسماعيل مدافع نادي الزمالك، في إحراز الهدف الأول لفريقه في مرمي أبو قير للأسمدة، في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

وجاء الهدف عن طريق ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذها محمود بنتايك بكرة عرضية شتتها الدفاع نحو بنتايك الذي أخذ الكرة وبمجهود فردي رائع ومهارة رائعة اخترق الدفاع ومن ثم عرضية من داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة على الطائر محمد إسماعيل سكنت أعلى الزاوية اليسرى.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة أبو قير للأسمدة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع :  محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمد السيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – حسام أشرف – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد إبراهيم وأحمد خضري  ومحمود جهاد وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم" إيشو" وأحمد شريف وناصر منسي.
 

الزمالك نادي الزمالك جمال شعبان

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