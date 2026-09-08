مع دخول المدارس.. تحذير عاجل من انتشار العدوى في فصل الخريف

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن البلاد مقبلة على فصل الخريف، وعلى الجميع أن يعلم أن فصل الخريف من أشد الفترات التي تنتشر فيها العدوى الفيروسية، وأنها تكون أكثر من الشتاء.

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه من المعتاد أن تنتشر العدوى الفيروسية بين المواطنين خلال فترة الخريف.

وأشار إلى أن موسم الخريف يأتي مع دخول المدارس، التي تشهد تجمعات، وهذا ما يجعلها بيئة خصبة لانتشار العدوى بين الطلاب داخل الفصول.

ولفت إلى أن الخريف أصعب من الشتاء في انتشار العدوى الفيروسية، لأن الخريف يُعرف بأنه فصل التقلبات الجوية، فقد نشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، وبعدها ارتفاعًا، وهذا الأمر يسبب انتشار العدوى الفيروسية.

وكشف أنه خلال هذه الفترة تتعرض الأم لحالة من الحيرة بخصوص نوعية الملابس التي تقوم بتجهيزها للأطفال والأولاد بشكل عام قبل الذهاب إلى المدرسة.