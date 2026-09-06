فيروس غامض ينقله القراد يظهر في الصين.. ماذا اكتشف العلماء؟

في دراسة حالة جديدة، نشر الباحثون في الصين تفاصيل حول فيروس الأراضي الرطبة. تم تحديده لأول مرة في عام 2019، بعد إدخال مريض عضه علامة أثناء زيارته لحديقة الأراضي الرطبة في منغوليا الداخلية إلى المستشفى مع أعراض الحمى والصداع والقيء التي تطورت إلى خلل وظيفي في الأعضاء المتعددة.

قام الباحثون بتسلسل المواد الوراثية المستخرجة من عينة دم للعثور على الفيروس المسؤول عن المرض. وجدوا فيروسا غير معروف سابقا - وهو قريب من الفيروسات الأخرى التي تنتقل عن طريق القراد، بما في ذلك فيروس الحمى النزفية الخطيرة في القرم والكونغو، الذي يبلغ معدل وفياته 30٪. فيروس الأراضي الرطبة هو عضو في جنس فيروس أورثونايرو في عائلة نايروفيريداي.

ثم فحص فريق البحث مرضى آخرين من جميع أنحاء شمال شرق الصين الذين أصيبوا بحمى حادة في غضون شهر واحد من لدغة القراد. أدى ذلك إلى تحديد 17 حالة أخرى من الإصابة بفيروس الأراضي الرطبة - مما يؤكد أن الفيروس راسخ في المنطقة.

بعد ذلك، أجرى الفريق دراسة استقصائية بيئية واسعة النطاق لفهم مصدر فيروس الأراضي الرطبة.

نظروا إلى القراد، وكذلك الماشية والحيوانات البرية التي تعيش في المنطقة، حيث غالبا ما تلعب الحيوانات دورا مهما في انتشار مسببات الأمراض التي تنقلها القراد. وجدوا أن بعض الأغنام والخنازير والخيول مصابة، مما يشير إلى أن الماشية يمكن أن تكون خزانات لفيروس الأراضي الرطبة.

حتى الآن، تم العثور على فيروس الأراضي الرطبة فقط في شمال شرق الصين. ومع ذلك، فإن أنواع القراد المتورطة في نقلها لها توزيع أوسع بكثير في جميع أنحاء أوروبا وآسيا، لذلك من المحتمل أن يكون الفيروس أكثر انتشارا بكثير.

يمكن أن تؤكد الدراسات الاستقصائية للقراد والماشية، وحتى المرضى الذين يعانون من الحمى غير المبررة، في أماكن أخرى في آسيا وأوروبا ذلك.

الأمراض التي تنقلها القراد



إذن لماذا يبدو أننا نجد الكثير من الأمراض الجديدة التي تنقلها القراد في الوقت الحالي؟

أولا، العديد من الأمراض التي تنقلها القراد لها أعراض غير محددة مثل الحمى والصداع والتعب، مما يجعلها سهلة الخلط بينها وبين الأمراض الشائعة الأخرى. علاوة على ذلك، فإن الأمراض التي تنقلها القراد ليست معدية، لذلك لا تحدث في الأوبئة الدرامية مثل كوفيد أو الأنفلونزا.

مجتمعة، هذه الخصائص تجعل اكتشاف مرض يحمله القراد لأول مرة أمرا صعبا للغاية. ومع ذلك، فإن تقنيات التسلسل الجيني الجديدة، بما في ذلك تلك المستخدمة لتحديد فيروس الأراضي الرطبة، جعلت اكتشاف مسببات الأمراض الجديدة أسهل.

ثانيا، حتى لو تم اكتشاف ممرض جديد في المريض، فإن ربطه بالقراد ليس دائما بسيطا. كثير من الأشخاص يعضهم القراد دون أن يعرفوا.

القراد غير المغذي صغير وغالبا ما يلتصق ببشرتنا في الأماكن التي يصعب فحصها، مثل الجزء الخلفي من أرجلنا. أيضا، نحن لا "نشعر" لدغة القراد بنفس الطريقة التي تشعر بها، على سبيل المثال، لدغة البعوض. الكثير من المرضى الذين يعانون من مرض ينتقل عن طريق القراد ليس لديهم أي ذاكرة للعض.

بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للعديد من الأمراض التي تنقلها القراد، يمكن تأخير ظهور الأعراض، لذا فإن ربطها بلدغة القراد ليس خطوة واضحة. على سبيل المثال، تظهر أعراض مرض لايم عادة بعد ثلاثة إلى عشرة أسابيع من اللدغة.

ثالثا، الوعي الطبي بالأمراض التي تنقلها القراد - وخاصة تلك الناشئة أو النادرة - غير مكتمل، وفي أجزاء كثيرة من العالم، غالبا ما تكون الموارد اللازمة لتشخيصها غير موجودة.

تعكس هذه النقصات حقيقة أن معظم مسببات الأمراض التي تنقلها القراد لم يتم وصفها إلا مؤخرا نسبيا. حتى سبب مرض لايم لم يتم فهمه حتى أوائل الثمانينيات. لذلك لا يزال الفهم العلمي والطبي للأمراض التي تنقلها القراد غير راسخ كما هو الحال بالنسبة للعديد من الأمراض المعدية الأخرى.

هذه العوامل تجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت الأمراض التي تنقلها القراد آخذة في الارتفاع حقا، أو ما إذا كنا بحاجة فقط إلى تحسين المراقبة والتشخيص.

بالإضافة إلى اكتشاف أمراض جديدة تنقلها القراد، نشهد أيضا تغير توزيع الأمراض التي تنقلها القراد. هناك العديد من الأسباب وراء حدوث ذلك، من بينها تغير المناخ.

يتأثر نشاط القراد بشدة بدرجة الحرارة والرطوبة، لذلك يمكن أن تؤثر التغيرات في المناخ عندما تكون القراد نشطة وتخلق ظروفا تسمح للقراد بالازدهار في المناطق التي لم تكن مناسبة لها سابقا.

قد يحدث هذا مع فيروس التهاب الدماغ الذي يحمله القراد. لم يظهر هذا الفيروس تاريخيا إلا في أجزاء من آسيا وأوروبا الوسطى والشرقية، ولكن تم الإبلاغ عن حالات مؤخرا في هولندا والمملكة المتحدة، وهو أمر مقلق بالنظر إلى أننا افترضنا سابقا أن مناخ المملكة المتحدة غير مناسب لهذا الفيروس.

في الأجزاء المعتدلة من نصف الكرة الشمالي، لا يزال مرض لايم إلى حد بعيد أكثر الأمراض التي تنقلها القراد شيوعا. ومع ذلك، يتم الإبلاغ عن أمراض أخرى بشكل متزايد. أصبح داء الأنابلاسما البشري أكثر شيوعا في الولايات المتحدة، وتتزايد حالات الحمى النزفية في القرم والكونغو في جنوب وشرق أوروبا.

لحماية نفسك من الأمراض التي تنقلها القراد، يجب عليك ارتداء سروال طويل واستخدام البخاخات الطاردة عند المشي لمسافات طويلة والتخييم في المناطق العشبية والغابات. تحقق جيدا من نفسك (وكلبك) بحثا عن القراد عندما تصل إلى المنزل.

إذا تعرضت للعض، فقم بإزالة القراد بعناية في أقرب وقت ممكن لتجنب ترك أجزاء فم القراد عالقة في جلدك. إذا أصبت بطفح جلدي أو حمى أو أعراض تشبه الأنفلونزا، فاذهب إلى طبيبك وأخبرهم عن اللدغة.