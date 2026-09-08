بعد فوز الزمالك.. مهيب عبد الهادي يستطلع رأي الجمهور

فاز نادي الزمالك على نظيره أبو قير للأسمدة، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، ليتصدر ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، بشكل مؤقت.

و علق الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك كاتبا: الزمالك يواصل المحاولة للحفاظ علي درع الدوري بفوز 2/0 علي أبو قير للأسمدة .. رجل المباراة هو ـــــــ ؟



والتقى فريقا الزمالك وأبو قير للأسمدة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبذلك الفوز، يتواجد نادي الزمالك في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بشكل مؤقت لحين انتهاء مباريات الجولة الرابعة غدًا الأربعاء.