إيران: تقدم كبير في محادثات عمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إن طهران أحرزت «تقدمًا كبيرًا» في محادثاتها مع سلطنة عُمان بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن عراقجي أطلع نظيره الياباني، خلال اتصال هاتفي، على آخر مستجدات المحادثات مع عُمان، مشيرًا إلى تحقيق «تقدم كبير» في هذا الملف.

وتجري إيران وعُمان، الدولتان المشاطئتان لمضيق هرمز، منذ أسابيع مباحثات بشأن مستقبل حركة الملاحة في الممر، فيما أعلنت طهران في وقت سابق إحراز تقدم باتجاه التوصل إلى ترتيبات مؤقتة لعبور السفن.

وفرضت القوات الإيرانية قيودًا على حركة الملاحة عبر المضيق منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة في 28 فبراير، بينما ردت واشنطن بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

وتؤكد طهران أن حركة الملاحة عبر المضيق لن تعود إلى وضعها السابق قبل الحرب، وتتمسك بضرورة استخدام السفن الراغبة في العبور مسارًا شماليًا حددته بمحاذاة سواحلها، في حين ترفض المسار الجنوبي الذي اقترحته مسقط.

وكانت إيران وعُمان قد ألمحتا في وقت سابق إلى إمكانية فرض «بدل خدمات» على حركة الملاحة عبر المضيق، وهو ما تعارضه الولايات المتحدة ودول أخرى في منطقة الخليج.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام الماضية إن القوات الأمريكية ساعدت في تسهيل عبور السفن عبر المضيق بمعدل نحو 30 سفينة ليلًا.

في المقابل، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأحد، إن الولايات المتحدة تحاول مساعدة خمس أو ست سفن على العبور كل ليلة، مضيفًا أن هذه السفن «عادة ما تتعرض لضربات».