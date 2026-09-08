الذهب يختتم تعاملات الثلاثاء عند هذه المستويات.. سعر عيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، تحركات محدودة بين مستهل التعاملات المسائية وختام التعاملات، لتسجل بعض الأعيرة تراجعًا في أسعار البيع والشراء، بينما تحرك سعر الجنيه الذهب والأوقية المحلية في الاتجاه نفسه، بالتزامن مع تغير السعر العالمي للأوقية.

وتتاثر هذه التحركات في السوق المحلي بسعر الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد مستويات المعدن النفيس داخل السوق المصرية.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بختام التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة في أسواق الصاغة بدون مصنعة وكذلك سعر البورصة العالمية.

عيار 24 يتراجع 30 جنيهًا في البيع

ومع ختام التعاملات، تراجع سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى سعرًا بين الأعيرة المتداولة في السوق المصرية، إلى 7175 جنيهًا للبيع و7120 جنيهًا للشراء، ليسجل بذلك انخفاضًا قدره 30 جنيهًا في بيعا وشراءا

سعر الذهب عيار 21 يخسر 25 جنيهًا

وبحلول ختام تعاملات الثلاثاء، انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6280 جنيهًا للبيع و6230 جنيهًا للشراء، بفارق بلغ 25 جنيهًا للجرام في البيع والشراء.

ويعكس تحرك عيار 21 أهمية خاصة للسوق المحلية، نظرًا لكونه الأكثر استخدامًا في المشغولات الذهبية، فضلًا عن ارتباط سعر الجنيه الذهب به بصورة مباشرة.

عيار 18 و14 يتراجعان 20 جنيهًا

وفي ختام التعاملات، تراجع سعر جرام الذهب عيار 18إلى 5385 جنيهًا للبيع و5340 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 20 جنيهًا للجرام في سعر البيع والشراء.

وأيضا انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 20 جنيها ليسجل 4185 جنيهًا للبيع و4155 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب يفقد 200 جنيه

وامتدت التحركات نحو الهبوط إلى سعر الجنيه الذهب، متراجعا إلى 50240 جنيهًا للبيع و49840 جنيهًا للشراء، بانخفاض بلغ 200 جنيه في سعر البيع والشراء.

ويظل الجنيه الذهب من المنتجات التي تحظى باهتمام الباحثين عن الاستثمار والادخار في الذهب، إذ يرتبط سعره بصورة أساسية بتحركات عيار 21.

أوقية الذهب محليًا تتراجع 890 جنيهًا

وسجلت أوقية الذهب في السوق المحلية انخفاض يقترب من 900 جنيه لتسجل 223235 جنيهًا للبيع و221455 جنيهًا للشراء.

الذهب عالميًا يتراجع بأكثر من 42 دولارًا

وعلى المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب في مستهل التعاملات نحو 4402.38 دولار، مقارنة بسعر ها الآن 4359 دولارًا.

ماذا حدث لسعر دولار الصاغة؟

شهد سعر دولار الصاغة أيضًا تغيرًا محدودًا خلال تعاملات الثلاثاء، إذ بلغ في مستهل التعاملات المسائية نحو 50.91 جنيه، مقارنة بنحو 51.10 جنيه في ختام التعاملات، ليسجل ارتفاعًا قدره 19 قرشًا.

وفي المقابل، سجل سعر الدولار في البنوك 51.02 جنيه.