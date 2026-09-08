إمام عاشور يبدأ من الدكة.. مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام المقاولون

كشف أحمد حسن عن مفاجأة بشأن موقف إمام عاشور من تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب، في المباراة المرتقبة غدا بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خاص.. إمام عاشور خارج تشكيل الأهلي الأساسي أمام المقاولون العرب لكنه حصل على وعد بالمشاركة في الشوط الثاني».

وأعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الاهلي، لخوض مباراة المقاولون العرب، غدًا الأربعاء ‏ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.‏

محمد الشناوي وياسين مرعي وهادي رياض وياسر إبراهيم وأحمد رضا وسفيان بن جديدة ‏ومنصف بقرار وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وعلي محمود وإمام عاشور ‏وأحمد سيد زيزو وعمرو الجزار وأقطاي عبد الله ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا.‏

كان الأهلي قد استهل مشواره في بطولة الدوري، بالفوز على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، وزد بنتيجة 2-0، وحقق الفوز في ‏الجولة الماضية على سموحة بنتيجة 1-0.‏